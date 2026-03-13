Ошто көрктөндүрүү жана тазалоо ишембиликтери күчөтүлөт

Ошто жазгы үч айлык санитардык тазалоо жана көрктөндүрүү өнөктүгүнө арналган штабдын экинчи жыйыны өттү. Бул тууралуу түштүк борбордун мэриясы билдирди.
Маалыматка ылайык, жыйында Ошту тазалоо, тазалоо күндөрүн уюштуруу, интернет кабелдерин жана жарнамалык конструкцияларды оңдоо, ошондой эле бак-дарактарды отургузуу жана жашыл аянттарды кеңейтүү маселелери талкууланды.
Андан тышкары, мекемелерге жана ишканаларга өздөрүнө бекитилген аймактарды тазалоону камсыз кылуу тапшырылды, ал эми тургундар тазалоо күндөрүнө активдүү катышууга чакырылды.
Түштүк борбордо жазгы үч айлык санитардык тазалоо жана көрктөндүрүү өнөктүгү 1-марттан 31-майга чейин уланат.