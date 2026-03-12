15:44
Кыргызча

Бишкектеги абанын булганышы. Борбор шаар биринчи орунда турат

Бишкек саат 13:45ке карата абанын сапаты боюнча дүйнөдөгү эң ири шаарлардын Дүйнөлүк абанын сапаты рейтингинде биринчи орундга чыкты.

Шаардын статусу «ден соолукка зыяндуу» деп бааланган. Веб-сайттын маалыматы боюнча, абанын сапатынын индекси (AQI) 190ду түзөт. Маалымат реалдуу убакыт режиминде жеткиликтүү.

Абанын сапатынын индекси (AQI) алты категорияга бөлүнөт, бул ден соолукка коркунуч деңгээлинин жогорулаганын көрсөтөт. AQI мааниси 300дөн жогору болсо, абанын кооптуу сапатын, ал эми 50дөн төмөн болсо, абанын сапаты жакшы экенин билдирет.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/365674/
Кароо: 110
