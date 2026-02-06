13:08
Бишкек кайрадан думугуп жатат: Абанын булгануу деңгээли үч эсе жогорулады

Борбор калаада абанын сапатынын олуттуу начарлашы катталды. Кыргыз гидрометеорологиялык кызматынын маалыматы боюнча, мониторинг булгоочу заттардын концентрациясы кооптуу жогорку жол берилген чектен ашып кеткенин көрсөттү.

Айлана-чөйрөнүн булгануусун байкоо башкармалыгынын маалыматына ылайык, 2026-жылдын 30-январынан 5-февралына чейинки мезгилде борбор калаада атмосфералык абадагы негизги булгануучу заттардын орточо суткалык концентрациялары чектүү деңгээлден 3,25 эсеге чейин ашкан.

Адистердин айтымында, кырдаалды жагымсыз аба ырайы жана түнкүсүн жана кечинде көп зыяндуу заттар чыгарылышы ого бетер курчутуп жатат. Шаардагы абанын сапатына мониторинг жана талдоо уланууда.
