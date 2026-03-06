Арал-Казарман унаа жолундагы таштар тазаланууда

Түндүк-Түштүк альтернативдик автожолунун Арал — Казарман участогунун 243-296-чакырым аралыгында тоо бетинен түшкɵн таштарды тазалоо иштери активдүү жүрүүдɵ. Бул тууралуу Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди.
Маалыматка ылайык, тазалоо иштери № 18 Жол тейлөө ишканасы тарабынан уланууда. Учурда бир тараптуу каттам бар.
Аба ырайынын кескин ɵзгɵрүшүнɵн улам Ош — Сары — Таш — Эркечтам автожолунун 103-чакырымында тоо бетинен чоң кɵлɵмдɵгү таштар кулаган. Жеринде техниканын жардамы менен тазалоо иштери жүрүүдɵ.