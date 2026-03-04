Беш жылдын жыйынтыктары: Кыргызстандагы интернеттин жайылуусу 98 пайызга жетти

Акыркы беш жылда Кыргызстандагы интернеттин жайылуусу 98 пайызга жетти. Бул маалыматтар статистикада көрсөтүлгөн.
2020-2024-жылдар аралыгында интернетти активдүү колдонуучулардын саны 31 пайызга өскөн. Алты жыл мурун алардын саны 5,4 миллион болсо, 2024-жылдын аягында бул көрсөткүч 7,1 миллионду түзгөн.
Кыргызстандыктардын басымдуу көпчүлүгү мобилдик байланышты артык көрүшөт. Болгону эки жыл мурун 6,5 миллион колдонуучу интернетке смартфон аркылуу кирүүнү артык көрүшкөн. Көпчүлүгү (6,1 миллион адам) кең тилкелүү интернетти колдонушат.
Акыркы беш жылдын ичинде жогорку ылдамдыктагы интернетти колдонуу (секундасына 10 мегабит жана андан жогору) үч эсеге өстү.