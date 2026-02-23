Адылбек Касымалиев Манас шаарынын жааматына жаңы мэрди тааныштырды

Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Манас шаарынын мэриясынын борбордук аппаратына жаңы мэр Абдупата Маткаликовду тааныштырды.
Министрлер кабинетинин басма сөз кызматынын маалыматы боюнча, Адылбек Касымалиев шаардын артыкчылыктуу милдеттерин белгиледи. Анын ичинде шаардын туруктуу социалдык-экономикалык өнүгүүнү камсыз кылуу, калктын жашоо сапатын жакшыртуу, инвестицияларды тартуу жана социалдык жактан маанилүү долбоорлорду ишке ашыруу болуп саналат.
Министрлер кабинетинин төрагасы Манас шаарынын мэрине жооптуу кызматында ийгиликтерди каалады.
Ошол эле күнү президенттин жарлыгы менен Абдупата Маткаликов жаңы мэр болуп дайындалган.
Ал 1964-жылы 1-январда Жалал-Абадда туулган. 2020-жылы ал «Мекенчил» саясий партиясынан Жогорку Кеңештин депутаттыгына ат салышкан. 2021-жылы ал «Ишеним» партиясынын парламенттик шайлоого талапкерлер тизмесинде да көрсөтүлгөн.