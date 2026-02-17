14:54
Чычкан капчыгайында кар көчкү түштү: Бишкек-Ош жолу жабылды

Бүгүн саат 12:10 чамасында Бишкек — Ош жолунун Чычкан капчыгайынын эки жерине кар көчкү түштү. Бул тууралуу Транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдиришти.

Маалыматка ылайык, учурда Бишкек — Ош жолу бардык унаалар үчүн Сосновка жана Арал өткөрмө постторунан убактылуу жабылды.

Алдын ала маалымат боюнча, жолго түшкөн кар көчкүнүн узундугу болжол менен 100 метрди, ал эми бийиктиги 5 метрди түзөт.

Жолду тазалоо иштерин № 23 Жол тейлөө ишканасы жүргүзүүдө. Учурда атайын техникалар тартылып, тазалоо иштери активдүү уланууда.

Кошумча маалыматтар берилет.
