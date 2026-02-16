Жакында Кыргызстанда ыкчам төлөө системасы ишке киргизилет

Жакында Кыргызстанда тезирээк төлөм системасы ишке киргизилет. Бул тууралуу Улуттук банктын төрагасынын орун басары Медет Таиров Орус-кыргыз өнүктүрүү фондунун ишкердик эртең мененки тамагы учурунда билдирди.
Анын айтымында, каржылык кызмат көрсөтүүлөрдүн жеткиликтүүлүгүн, ылдамдыгын жана коопсуздугун жакшыртуу боюнча иштер жүрүп жатат.
«Тез төлөм системасы ар кандай банктардын кардарларынын эсептеринин ортосунда заматта которууларды жүргүзүүгө мүмкүндүк берет. Биз ушул чейректе пилоттук долбоорду ишке киргизебиз», — деди Улуттук банктын өкүлү.
Медет Таиров ошондой эле Кыргызстандын банк сектору тездетилген экономикалык өсүштүн шартында туруктуулукту көрсөтүп жатканын белгиледи.
Бүгүнкү күндө өлкөдө 24 коммерциялык банк иштейт. Банк системасынын активдери 1,2 триллион сомдон, ал эми насыя портфели 500 миллиард сомдон ашат. Депозиттик база өсүп, коомчулуктун да, бизнестин да ишенимин тастыктайт.
«Биздин милдетибиз — тең салмактуулукту сактоо: инновацияларды стимулдаштыруу жана ошол эле учурда системанын туруктуулугун сактоо. Бул коопсуздук чеги банктарга тышкы кыйынчылыктарга ишенимдүү жооп кайтарууга мүмкүндүк берет», — деди Медет Таиров.
Ал Кыргыз Республикасында толук кросс-платформалык колдоосу бар QR төлөмдөрүнүн бирдиктүү улуттук стандарты болгон ELQR технологиясы ишке ашырылганын белгиледи. Төлөмдөрдү банкка же электрондук капчыкка карабастан, каалаган банк тиркемесинен жүргүзүүгө болот.