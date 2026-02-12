13:05
USD 87.45
EUR 104.23
RUB 1.13
Кыргызча

Эскирген түтүктөр иштен чыкты: Бишкектин 7-апрель көчөсүндөгү авария оңдолууда

Бишкектеги 7-Апрель көчөсүндө Медеров жана Ахунбаев көчөлөрүнүн ортосундагы тилкеде жылуулук тармагында аварияны «Бишкек жылуулук тармагы» муниципалдык ишканасынын кызматкерлери оңдоо жана калыбына келтирүү иштерин жүргүзүп жатат. Бул тууралуу мэриядан билдиришти.

Маалыматка ылайык, авария түтүктөр эскиргендиктен келип чыккан. Мында жылуулук түтүктөрү 1974-1986-жылдары курулган. Оңдоо иштеринин жүрүшүндө шаардын түштүк бөлүгүндө жылуулук энергиясын берүү убактылуу чектелиши мүмкүн экендиги айтылды.

Ишкана авврияны тез арада бүтүрүү жана туруктуу жылуулук менен камсыздоону калыбына келтирүү үчүн бардык зарыл чараларды көрүп жатат. Оңдоо иштеринин аяктоо мөөнөтү кийинчерээк жарыяланат.

Эскерте кетсек, бүгүн эртең менен 7-апрель көчөсүнүн бир бөлүгү толугу менен коюу бууга чөмүлүп калган. Анын себеби ысык суу түтүгүнүн жарылып кетиши болгон. Окуянын видеосу социалдык тармактарда жарыяланган.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/361710/
Кароо: 61
Басууга
Теги
Арча-Бешик конушуна таза суу түтүктөрүн алмаштырууга 13,3 млн сом бөлүнөт
Бишкекте 7-Апрель көчөсүндөгү жарылган суу түтүгү калыбына келтирилди
Көк-Жар айылында оңдоо иштерине байланыштуу суу убактылуу өчүрүлдү
Каракол шаарынын 65 пайыз суу түтүгү жаңыртылат
Эң көп окулган жаңылыктар
Кыргызстанда Орозо айт 20-мартта белгиленет Кыргызстанда Орозо айт 20-мартта белгиленет
Олимпиада &minus;2026: Кыргызстандык спортчулар кайсы күндөрү жарышка чыгат? Ырааттама Олимпиада −2026: Кыргызстандык спортчулар кайсы күндөрү жарышка чыгат? Ырааттама
Ноокен районунда Улуу Ата Мекендик согуштун акыркы ардагери дүйнө салды Ноокен районунда Улуу Ата Мекендик согуштун акыркы ардагери дүйнө салды
БШК &#8470;&nbsp;13&nbsp;шайлоо округундагы кайра шайлоо боюнча шайлоочулардын тизмесин жарыялады БШК № 13 шайлоо округундагы кайра шайлоо боюнча шайлоочулардын тизмесин жарыялады
12-февраль, бейшемби
13:05
ЖКнын «Ала-Тоо» жана «Элдик» тобу Маматалиевди парламент төрагалыгына көрсөттү ЖКнын «Ала-Тоо» жана «Элдик» тобу Маматалиевди парламен...
12:44
Эскирген түтүктөр иштен чыкты: Бишкектин 7-апрель көчөсүндөгү авария оңдолууда
12:29
Чүй облусунда ири көлөмдөгү алдамчылыкка шектелгендер кармалды
12:05
Пайдалуу кеңеш: Өмүрдү кантип оңой узартууга болот?
11:41
ЖКнын депутаттык топтору жаңы төраганы шайлоо боюнча кеңешме өткөрүүдө