Бишкекте катуу шамал: Ала-Тоо аянтында желек убактылуу жарым-жартылай түшүрүлдү

Катуу шамалдан улам, Бишкектеги жооптуу кызматкерлер Ала-Тоо аянтында мамлекеттик желекти убактылуу түшүрүштү.
Кызматкерлердин айтымында, катуу шамал желек мамысына коркунуч келтиргендиктен, желекти коопсуз деңгээлге чейин түшүрүү чечими кабыл алынган.
Буга чейин Өзгөчө кырдаалдар министрлиги катуу шамал тууралуу эскертүү жарыялаган. Анда борбор калаада жана Чүй облусунда шамалдын ылдамдыгы секундасына 15-20 метрге чейин жетиши күтүлүп жаткандыгы айтылган. Адистер имараттарга, жарнама такталарына жана бак-дарактарга зыян келтирүү коркунучу бар экенин эскертишкен.