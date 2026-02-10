Кыргызстанда 2026-жылга жазгы жана күзгү аскерге чакыруу жарыялады

Президент Садыр Жапаров 2026-жылы жарандарды милдеттүү жана альтернативдик кызматка жазгы жана күзгү аскерге чакыруу, ошондой эле милдеттүү кызматын өтөгөн аскер кызматкерлерин резервге которуу жөнүндө жарлыкка кол койду.
Документке ылайык, аскердик кызматты талап кылган башка аскердик түзүлүштөрдүн жана мамлекеттик органдардын аскер кызматкерлери белгиленген мөөнөттөгү кызмат өтөгөндөн кийин расмий түрдө запаска бошотулат.
Чакыруу эки этапта: 2026-жылдын март-май жана сентябрь-ноябрь айларында өтөт. Аскерге чакырууга кийинкиге калтырууга укугу жок, 18 жашка толгон жана кийинкиге калтыруу укугунан ажыраган эркектер чакырылат.
Министрлер кабинетине жарлыктан келип чыккан бардык чараларды ишке ашырууну уюштуруу тапшырылды. Анын аткарылышын көзөмөлдөө Президенттин администрациясынын тиешелүү бөлүмүнө жүктөлдү.
Документ жети күндөн кийин күчүнө кирет.