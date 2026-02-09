Өзгөндөгү аламан улактан кийин талаа таштандыга толуп калган

Өзгөн районундагы Төрт-Көл айылында аламан улактан кийин мелдеш өткөн талаа таштандыга толуп калган. Бул тууралуу мелдеш болгон жерден сүрөт жана видеолор менен бөлүшкөн күбөлөр билдиришкен.
Алардын айтымында, оюндан кийин талаа дароо эле өзүнөн-өзү пайда болгон таштандыга окшоп калган. Оюн талаасында жайнаган желим шишелер, баштыктар, тамак-аш калдыктары, кутулар жана бир жолу колдонулуучу идиш-аяктар, ошондой эле унаалар менен аттардын изи калган.
Мелдештен кийин ошол жерде калган аймактын тургундары жана көрүүчүлөр таң калып, нааразычылыктарын билдиришти. Массалык иш-чарага он миңдеген адамдар катышты, бирок андан кийин эч ким аймакты тез арада тазалоону уюштурган эмес.
Эске сала кетсек, массалык иш-чара учурунда эки кырсык катталган. Милициянын маалыматы боюнча, чабандестердин бири аты менен дарыяга кулап каза болгон. Дагы бир кырсыкта оюнга бара жаткан унаа жардан кулап, айдоочу ооруканага жеткирилген.