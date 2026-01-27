13:33
Ысык-Көл форумунун бренд жана эн тамгасын иштеп чыгуу боюнча сынак жарыяланды

Чыңгыз Айтматов атындагы Ысык-Көл форумунун 40 жылдык мааракесине карата логотипти жана брендбукту иштеп чыгуу боюнча ачык сынак жарыяланды. Бул тууралуу Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлиги билдирди.

Маалыматка ылайык, 2026-жылы өтө турган форум цивилизациялык диалогду, тынчтык куруу маселелерин жана дүйнөдөгү жаңы глобалдык чакырыктарды талкуулоону улантат.

Сынактын байге фонду: 50 000 (элүү миң) сом.

 Сынактын катышуучулары: жеке ишкер катары катталган, ишкердик жүргүзүүгө күбөлүгү жана патенти бар сүрөтчүлөр жана дизайнерлер.

Сынактын максаты — Ысык-Көл форумунун 40 жылдыгына арналган, форумдун философиясын, миссиясын жана эл аралык маанисин чагылдырган оригиналдуу логотипти жана бирдиктүү визуалдык брендбукту иштеп чыгуу.

Сынактын багыты:

Логотип форумдун бийик миссиясын жана маңызын чагылдыруусу зарыл. Ысык-Көл форуму — туруктуу тынчтыкка жетишүү үчүн глобалдык дүйнөдөгү өлкөлөрдүн жана элдердин диалогун өнүктүрүүгө багытталган, тагдыр чечүүчү чечимдерди кабыл алууда көп полярдуулук менен тең салмактуулукту колдогон эл аралык интеллектуалдык аянтча болуп саналат.

1986-жылы улуу ойчул жана жазуучу Чыңгыз Айтматов дүйнөлүк интеллигенцияны Ысык-Көл жээгине чакырып, СССР менен Батыштын ортосундагы «кансыз согуштун» соңунда турган дүйнөлүк абалды талкуулоого негиз салган.

Сынакка катышуу шарттары:

Сынакка катышууга ниет билдиргендер өз арыздарын 2026-жылдын 31-январына чейин

centerformuseum@gmail.com электрондук дарегине жөнөтүүсү зарыл.

Ниетин билдирген сүрөтчүлөр жана дизайнерлер үчүн Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлиги тарабынан атайын брифинг өткөрүлүп, сынактын талаптары жана техникалык тапшырма кеңири түшүндүрүлөт.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/359436/
Кароо: 105
