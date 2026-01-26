Түркия Кыргызстандын эң ири үч инвесторунун катарына кирди

Түркия Кыргызстандын эң ири үч инвесторунун бири болуп калды. Өткөн жылдын алгачкы тогуз айында түрк инвестициясы дээрлик эки эсеге көбөйүп, 95,5 пайызга өскөн. Бул тууралуу TRT каналы жазып чыкты.
2025-жылдын алгачкы тогуз айында инвестициянын көлөмү 139,5 миллион долларга жеткени такталды. Ал эми 2024-жылдын ушул мезгилинде бул көрсөткүч 71,3 миллион долларды түзгөн.
Ушул өсүштүн натыйжасында Түркия республикасы Кытай жана Орусиядан кийин гана экономикасындагы үчүнчү ири инвестор болуп калды.
Өткөн жылдын алгачкы тогуз айында Кыргыз Республикасына чет элдик түз инвестициялардын жалпы агымы 885 миллион долларды түзгөн. Бул 2024-жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 18,4 пайызга өскөн.