Ошто чет элдиктерди «калкалоого» шектүү милиция кызматкери кармалды

Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлери Ички иштер министрлигинин Тышкы чалгындоо кызматынын жардамы менен Ош шаардык милиция башкармалыгынын ГОМ-3 бөлүмүнөн жергиликтүү милиция кызматкерин чет элдик жарандардан системалуу түрдө акча талап кылган деген шек менен кармашты. Бул тууралуу коопсуздук кызматы билдирди.

Алардын жумушка уруксаты жок экенин билип туруп, ал алардан «калкалоо үчүн» деп ай сайын 5 миң сомдон 20 миң сомго чейин акча алып турган. Эгер чет элдик жарандар акчаны берүүдөн баш тартышса, айып пул салып, акыры депортация кылам деп коркутуп жүргөн.

2026-жылдын 21-январында милиция кызматкери дагы бир суммадагы акча алып жаткан жеринен кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди.

Белгиленгендей, учурда бул кылмышка тиешеси болушу мүмкүн болгон башка адамдарды жана алардын мыйзамсыз ишмердүүлүгүнүн, ошондой эле бөлөк фактыларды аныктоого багытталган тергөө иш-чаралары уланууда.
