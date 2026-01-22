Тажикстан Кыргызстанга болгон экспортту 19 эсеге көбөйттү. Бул тууралуу Тажикстан Республикасынын Бажы кызматынын маалыматтарында айтылат.
Белгиленгендей, 2024-жылы Кыргызстанга экспорттун көлөмү болгону 475 миң долларды түзгөн, ал эми өткөн жылы бул көрсөткүч 9 миллион долларга жеткен.
Кыргызстан коңшу Тажикстан менен чектешкен жалгыз ЕАЭБ өлкөсү болуп саналат. Эксперттер тынчтык келишимине жана Түбөлүк достук жөнүндө декларацияга кол коюлгандан бери өлкөлөрдүн ортосундагы соода туруктуу өсүп жатканын белгилешет.
Жалпысынан алганда, Тажикстан 2025-жылдын алгачкы 11 айында 124 өлкө менен соода жүргүзгөн.