11:44
USD 87.45
EUR 101.53
RUB 1.12
Кыргызча

Дүйнөлүк хоккей чемпионаты (U-20): Кыргызстан командасы Гонконгду жеңди

Бишкек шаарында 20 жашка (U-20) чейинки спортчулар арасында хоккей боюнча дүйнө чемпионаты башталды. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинен билдиришти.

Чемпионаттын ачылыш күнүндө турнирдин кожоюндары болгон Кыргыз Республикасынын жана Гонконгдун (Кытай) жаштар курама командалары беттешти.

Жыйынтыгында Кыргызстандын курамасы Гонконгдун (Кытай) командасын 4:1 эсебинде жеңди.

Белгилей кетсек, хоккей боюнча U-20 дүйнө чемпионаты 24-январга чейин уланат. Турнирде Кыргызстан, Мексика, Люксембург, Түштүк Африка, Иран жана Гонконг (Кытай) курама командалары күч сынашат.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/358335/
Кароо: 118
Басууга
Эң көп окулган жаңылыктар
2025-жылы &laquo;Кыргыз темир жолу&raquo; 420 миңден ашык жүргүнчү ташыган 2025-жылы «Кыргыз темир жолу» 420 миңден ашык жүргүнчү ташыган
Быйыл Кытайдын төрагасы Си&nbsp;Цзиньпин Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келет Быйыл Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келет
Бийик тоолуу унаа жолдорго кар көчкү түшүүсү күтүлөт Бийик тоолуу унаа жолдорго кар көчкү түшүүсү күтүлөт
VI&nbsp;Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары: Спорттук программасы, ачылышы, бюджети айтылды VI Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары: Спорттук программасы, ачылышы, бюджети айтылды
19-январь, дүйшөмбү
11:40
Ашуулардагы абал айтылды: Жол ачык, каттам бар Ашуулардагы абал айтылды: Жол ачык, каттам бар
11:35
Пайдалуу кеңеш: Суук тийгенде тоок шорпосу жардам береби?
11:05
Орусиядан келген 11 тонна колбаса азыктары артка кайтарылды
10:32
Коюу тумандан улам «Манас» аба майданында төрт каттам токтотулду
10:04
Дүйнөлүк хоккей чемпионаты (U-20): Кыргызстан командасы Гонконгду жеңди