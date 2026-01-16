08:26
Дүйнө чемпионаты −2026: Күйөрмандар 33 күндө 500 млн билетке суроо-талап жиберди

2026-жылкы Дүйнө чемпионаты үчүн 33 күндүн ичинде 500 миллиондон ашык билетке суроо-талабы келип түштү. Бул тууралуу Эл аралык футбол федерациясынын (ФИФА) сайтында айтылат.

Маалыматка ылайык,ФИФА жыйынтыктар 5-февралдан баштап электрондук почта аркылуу жөнөтүлөрүн жарыялады.

ФИФА
Фото ФИФА. Дүйнө чемпионаты −2026
Суроо-талаптар ФИФАнын 211 мүчө ассоциациясынын мүчөсү болгон бардык өлкөлөрдө жана аймактарда жашаган күйөрмандардан келген. Бул биринчи жолу өткөрүлүп жаткан 48 команда катышкан Дүйнөлүк Кубоктун глобалдык масштабын жана популярдуулугун баса белгилейт.

Билеттерге болгон арыздар АКШ, Мексика жана Канада сыяктуу кооперативдик өлкөлөрдөн, ошондой эле Германия, Англия, Бразилия, Испания, Португалия, Аргентина жана Колумбиядан эң жогорку суроо-талапты көрсөттү.

ФИФАнын президенти Джанни Инфантино мындай жогорку суроо-талап турнирге болгон кызыгууну гана эмес, дүйнөлүк күйөрмандардын Дүйнөлүк чемпионатка болгон мамилесин да чагылдырарын белгиледи.

Эске салсак, 2026-жылкы Дүйнөлүк Кубок биринчи жолу 48 команда менен 11-июндан 19-июлга чейин өткөрүлөт.
