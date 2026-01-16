Дүйнө чемпионаты −2026: Күйөрмандар 33 күндө 500 млн билетке суроо-талап жиберди

2026-жылкы Дүйнө чемпионаты үчүн 33 күндүн ичинде 500 миллиондон ашык билетке суроо-талабы келип түштү. Бул тууралуу Эл аралык футбол федерациясынын (ФИФА) сайтында айтылат.
Маалыматка ылайык,ФИФА жыйынтыктар 5-февралдан баштап электрондук почта аркылуу жөнөтүлөрүн жарыялады.
Билеттерге болгон арыздар АКШ, Мексика жана Канада сыяктуу кооперативдик өлкөлөрдөн, ошондой эле Германия, Англия, Бразилия, Испания, Португалия, Аргентина жана Колумбиядан эң жогорку суроо-талапты көрсөттү.
ФИФАнын президенти Джанни Инфантино мындай жогорку суроо-талап турнирге болгон кызыгууну гана эмес, дүйнөлүк күйөрмандардын Дүйнөлүк чемпионатка болгон мамилесин да чагылдырарын белгиледи.
Эске салсак, 2026-жылкы Дүйнөлүк Кубок биринчи жолу 48 команда менен 11-июндан 19-июлга чейин өткөрүлөт.