15:03
USD 87.44
EUR 102.52
RUB 1.10
Кыргызча

Мамлекеттик колдоо: Айыл чарба тармагына 12 миллиард сомдон ашык каражат бөлүндү

2025-жылдан тартып дыйкан-фермерлерди, кайра иштетүү ишканаларды жана жеке ишкерлерди колдоо жаңы деңгээлге чыкты. Бул тууралуу Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигинен билдиришти.

Маалыматка ылайык, мурда 2 гана мамлекеттик программа аркылуу каражат берилсе, быйыл 5 мамлекеттик программа (Айыл чарбасын каржылоо, КАПК, ФОТП, Асыл тукум жана Үрөнчүлүк боюнча долбоорлор) аркылуу жеңилдетилген насыялар сунушталууда.

2025-жылга каралган 12 млрд 242 млн сомдун ичинен 11 млрд 369 млн сом өздөштүрүлүп, каржылоонун аткарылышы 92,8 пайызды түздү. Айрыкча «Айыл чарбасын каржылоо-13» программасы 100 пайыз, ал эми «Агроөнөр жай комплексин кредиттөө» программасы 166 пайыз деңгээлде аткарылды.

Мындан тышкары, Мамлекеттик инвестициялар программасынын алкагында 12 ири инвестициялык долбоор ишке ашырылып, 9 млрд 707 млн сомдун 6 млрд 502 млн сому өздөштүрүлдү (67%). Капиталдык салымдар боюнча да оң динамика байкалып, өздөштүрүү 64,6 пайызга жетти.

Министрлик алдыга койгон 5 артыкчылыктуу багыт боюнча жетишилген бул натыйжалар өлкөнүн агрардык сектору ишенимдүү өнүгүү жолунда экенин айгинелей тургандыгын кошумчалады.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/357508/
Кароо: 95
Басууга
Теги
Ысык- Атада терини кайра иштетүүчү завод курулат
2025-жылдын аягына чейин 60 айыл толук суу менен камсыздалат
Айыл чарба министрлигине жаңы орун басар келди
Быйыл Кыргызстанда төрт соода-логистикалык борбор ачылат
Кыргызстанда жыл аягына чейин дагы 9 соода-логистикалык борбор курулат
Кунарсыз жайыттарды жакшыртуу үчүн тонналаган чөп үрөндөрү себилет
Ош — Баткен унаа жолунда 26 мыйзамсыз курулуш буздурулду
Ысык-Атада балыктар жапырт өлгөн. Айыл чарба министрлиги себебини атады
Кыргызстандын мал чарбачылыгында орусиялык вакциналардын үлүшү 85 пайызга жетет
Кыргызстан менен Азербайжан айыл чарба тармагындагы кызматташтыкты бекемдейт
Эң көп окулган жаңылыктар
Бишкекте бир аз&nbsp;күн жылышы күтүлөт. 12-14-январга карата аба ырайы Бишкекте бир аз күн жылышы күтүлөт. 12-14-январга карата аба ырайы
Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын уюштурууга канча каражат жумшалаары айтылды Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын уюштурууга канча каражат жумшалаары айтылды
Улуттук статистика комитети: 2025-жылга карата өлкөнүн орточо айлыгы айтылды Улуттук статистика комитети: 2025-жылга карата өлкөнүн орточо айлыгы айтылды
Мальтада 48&nbsp;жаштагы кыргыз аял сууга чөгүп, каза болду Мальтада 48 жаштагы кыргыз аял сууга чөгүп, каза болду
12-январь, дүйшөмбү
14:37
Бишкектеги Чыңгыз Айтматов проспектинин бир бөлүгү жол кыймылы үчүн ачылды Бишкектеги Чыңгыз Айтматов проспектинин бир бөлүгү жол...
14:10
Мамлекеттик колдоо: Айыл чарба тармагына 12 миллиард сомдон ашык каражат бөлүндү
13:31
Мальтада каза болгон кыргызстандык боюнча ТИМ билдирүү таратты
12:22
Кышкы кабыл алуу. Кыргызстандын университеттеринде экинчи тур башталды
12:02
Рамазан −2026: Кыргызстанда ыйык Орозо айы качан башталат?