Бишкекте 1-апрелге чейин «Арсенал» алдын алуу иш-чаралары өткөрүлөт

«Арсенал» алдын алуу иш-чаралары 1-апрелге чейин Бишкекте өткөрүлөт. Бул тууралуу Бишкек шаардык Ички иштер башкы башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди.
Иш-чаранын максаты ок атуучу куралдарды, газ куралдарын, травматикалык куралдарды, миздүү куралдарды жана ок-дарыларды мыйзамсыз сактоону, алып жүрүүнү жана сатууну аныктоо жана алдын алуу, ошондой эле аларды колдонуу менен жасалган кылмыштардын алдын алуу болуп саналат. Жеке адамдардын жана уюмдардын курал мыйзамдарын сактоосун камсыз кылууга өзгөчө көңүл бурулууда.
Рейд башталгандан бери мыйзамсыз жүгүртүүдөн 17 курал алынып, мыйзамды бузган адамдарга карата чаралар көрүлүп жатканын агенттик белгиледи.