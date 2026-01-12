10:20
Кыргызча

Бишкекте 1-апрелге чейин «Арсенал» алдын алуу иш-чаралары өткөрүлөт

«Арсенал» алдын алуу иш-чаралары 1-апрелге чейин Бишкекте өткөрүлөт. Бул тууралуу Бишкек шаардык Ички иштер башкы башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди.

Иш-чаранын максаты ок атуучу куралдарды, газ куралдарын, травматикалык куралдарды, миздүү куралдарды жана ок-дарыларды мыйзамсыз сактоону, алып жүрүүнү жана сатууну аныктоо жана алдын алуу, ошондой эле аларды колдонуу менен жасалган кылмыштардын алдын алуу болуп саналат. Жеке адамдардын жана уюмдардын курал мыйзамдарын сактоосун камсыз кылууга өзгөчө көңүл бурулууда.

Милиция кызматкерлери алдын алуу иштерин жана рейддерди жүргүзүп, мыйзамсыз курал сакталган жерлерди текшерип, коомчулук менен түшүндүрүү иш-чараларын жүргүзүп, катталган курал ээлерин көзөмөлдөп жатышат.

Рейд башталгандан бери мыйзамсыз жүгүртүүдөн 17 курал алынып, мыйзамды бузган адамдарга карата чаралар көрүлүп жатканын агенттик белгиледи.
Кароо: 100
12-январь, дүйшөмбү
10:15
09:39
09:16
09:05
08:30
7-январь, шаршемби
18:08
17:54
