10:42
USD 87.45
EUR 102.59
RUB 1.10
Кыргызча

Мал союучу жайларда жана мал базарларында видеобайкоо системалары кеңейтилүүдө

Ветеринардык жана фитосанитардык көзөмөл кызматы тарабынан мал союучу жайларда жана мал базарларында ветеринардык коопсуздукту камсыздоо максатында видеобайкоо системасы этап-этабы менен киргизилип жатат. Бул тууралуу Суу чарбасы, айыл чарбасы жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлиги билдирди.

Маалыматка ылайык, учурда республика боюнча 54 мал союучу жайларда, 5 мал базарында, ошондой эле Москва районундагы 1 ветеринардык-санитардык экспертиза лабораториясында (ВСЭЛ) видеобайкоо камералары орнотулган. Бүгүнкү күндө мал базарларында жана мал союучу жайларда жалпысынан 23 видеокамера активдүү иштеп, процесстерди туруктуу көзөмөлдөп турат.

Мындан тышкары, Ветеринардык жана фитосанитардык көзөмөл кызматы видеобайкоо жаатында терең тажрыйбага ээ Dahua компаниясынын адиси менен биргеликте кошумча 37 камера орнотуп, аларды кырдаалды көзөмөлдөө борборунун системасына толук интеграциялоо үчүн иштеп жатат.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/354745/
Кароо: 63
Басууга
Теги
Кыргызстанда байкоочу камералардын санын 20 миңге жеткирүү пландалууда
Кыргызстанга алынып келген дарбыз, коондун сапатына көзөмөл күчөттүлдү
ЕАЭБ бажы чек арасы аркылуу ветеринардык көзөмөл жүргүзүүгө тыюу салды
БУУ башчысы: COVID-19 пандемиясы көзөмөлдөн чыкты
Эң көп окулган жаңылыктар
Каныбек Иманалиев: Чынгыз Айтматовдун он&nbsp;эки керемети Каныбек Иманалиев: Чынгыз Айтматовдун он эки керемети
Time журналы жасалма интеллекттин түзүүчүлөрүн &quot;Жылдын адамы&quot;атады Time журналы жасалма интеллекттин түзүүчүлөрүн "Жылдын адамы"атады
Ош&nbsp;шаарында залкар акын Алишер Навоинин айкели ачылды Ош шаарында залкар акын Алишер Навоинин айкели ачылды
Бүгүн Улуттук адабият күнү белгиленет Бүгүн Улуттук адабият күнү белгиленет
16-декабрь, шейшемби
10:25
Сокулук районундагы жөнгө салуучу бассейн мамлекетке кайтарылды Сокулук районундагы жөнгө салуучу бассейн мамлекетке ка...
10:18
Мал союучу жайларда жана мал базарларында видеобайкоо системалары кеңейтилүүдө
10:04
Ашуулардагы абал айтылды: Жол ачык, чектөө алынды
09:36
Бүгүнкү доллардын курсу
09:05
Бишкекте Меладзенин концерти өтпөй калышы боюнча Маданият министрлиги үн катты
15-декабрь, дүйшөмбү
23:09
Бишкекте жаңы жылдык башкы балаты жанды
17:10
16-декабрга карата аба ырайы
16:16
Кара-Сууда үч жаш бала иске ууланып, каза болду