15:49
USD 87.44
EUR 102.52
RUB 1.10
Кыргызча

Бишкекте ок атуучу куралдан жаракат алган эркек кишинин сөөгү үйүндө табылды

Бишкектеги батирлердин биринен ок атуучу куралдан жаракат алган эркек кишинин сөөгү табылды. Бул тууралуу Свердлов райондук ички иштер бөлүмү билдирди.

Маалыматка ылайык, бүгүн, 7-январда болжол менен саат 11:00дө милицияга чалган адам каза болгон кишинин алдында тапанча бар экенин кабарлаган. Ал өзүн ошол үйдүн кызматчысы катары тааныштырып, маркум үй ээси экенин айткан.

Милиция кызматкерлери айтылган дарекке барышып, маркумдун сөөгүн ашканадан табышкан жана анын денесинин астында тапанча болгонун аныкташкан. Окуя болгон жерди кароодо мушташуунун белгилери такталбаган жана сөөктү текшерүүдө ок жаракатынан башка кошумча жаракаттар табылган эмес.

Райондук милиция аталган факт алдын ала өзүн-өзү өлтүрүү катары бааланып жатканын, тиешелүү экспертизалар дайындалганын кошумчалады. Учурда тергөө иштери уланууда.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/357201/
Кароо: 53
Басууга
Теги
Кыргыз-тажик чек арасындагы ок атышууга байланыштуу сүйлөшүүлөр уланууда
Кыргыз-тажик чек арасында ок атылды
Токтогул ГЭСин кайтарган жоокер кокусунан ефрейторго ок атып алды
Эң көп окулган жаңылыктар
Пайдалуу кеңеш: Кандай азыктар иммунитетти көтөрөт? Пайдалуу кеңеш: Кандай азыктар иммунитетти көтөрөт?
Садыр Жапаров: &laquo;12&nbsp;жылдык билим берүүгө өтүү&nbsp;&mdash; мезгил талабы&raquo; Садыр Жапаров: «12 жылдык билим берүүгө өтүү — мезгил талабы»
Азия Кубогу U-23: Эртең Кыргызстандын олимпиадалык курамасынын беттештери өтөт Азия Кубогу U-23: Эртең Кыргызстандын олимпиадалык курамасынын беттештери өтөт
ИИМ тоодо эс&nbsp;алууда коопсуздук эрежелерин сактоону эскертти ИИМ тоодо эс алууда коопсуздук эрежелерин сактоону эскертти
7-январь, шаршемби
15:26
Бишкекте ок атуучу куралдан жаракат алган эркек кишинин сөөгү үйүндө табылды Бишкекте ок атуучу куралдан жаракат алган эркек кишинин...
15:14
Ташиев Сауд Арабиянын футбол федерациясы менен кызматташуу келишимине кол койду
14:57
Былтыр Кыргызстанда 60тан ашык айыл чарба ишканалары ачылган
13:02
Автордук укук. 2025-жылы автордук укуктар 27 миллион сомдон ашты
12:10
Пайдалуу кеңеш: Кулактагы чуулдоо эмнеден пайда болот?