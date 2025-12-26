Быйыл тоо-кен тармагынан түшкөн салыктар 18,7 миллиард сомго көбөйдү

2025-жылдын алгачкы 11 айында алдыңкы тармактар бюджеттин салык кирешелерине олуттуу салым кошушкан. Бул тууралуу Салык кызматынын басма сөз кызматы билдирди.
Тоо-кен компаниялары бардык салык кирешелеринин 20,6 пайызын түзгөн. Акчалай түрдө алганда, киреше 56,7 миллиард сомду түздү, бул 2024-жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 18,7 миллиард сомго көп.
Соодадан түшкөн киреше 84,6 миллиард сомду түзүп, өткөн жылдын көрсөткүчүнөн 20,4 миллиард сомго көп. Курулуштан түшкөн киреше 15,5 миллиард сомго жетти, бул 2024-жылга салыштырмалуу 6,3 миллиард сомго көп.
Чакан жана орто бизнес 23,7 миллиард сом же бардык салык кирешелеринин 8,6 пайызын түзүп, мурунку жылга салыштырмалуу 10,1 миллиард сомго көп киреше тапкан.
Мамлекеттик салык кызматы салыктарды жана жыйымдарды чогултуунун бекитилген жылдык планын мөөнөтүнөн мурда аткарып, 275 миллиард 742 миллион сом чогултканын баса белгиледи.