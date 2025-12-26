11:11
USD 87.45
EUR 103.06
RUB 1.11
Кыргызча

Быйыл тоо-кен тармагынан түшкөн салыктар 18,7 миллиард сомго көбөйдү

2025-жылдын алгачкы 11 айында алдыңкы тармактар ​​бюджеттин салык кирешелерине олуттуу салым кошушкан. Бул тууралуу Салык кызматынын басма сөз кызматы билдирди.

Тоо-кен компаниялары бардык салык кирешелеринин 20,6 пайызын түзгөн. Акчалай түрдө алганда, киреше 56,7 миллиард сомду түздү, бул 2024-жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 18,7 миллиард сомго көп.

Соодадан түшкөн киреше 84,6 миллиард сомду түзүп, өткөн жылдын көрсөткүчүнөн 20,4 миллиард сомго көп. Курулуштан түшкөн киреше 15,5 миллиард сомго жетти, бул 2024-жылга салыштырмалуу 6,3 миллиард сомго көп.

Чакан жана орто бизнес 23,7 миллиард сом же бардык салык кирешелеринин 8,6 пайызын түзүп, мурунку жылга салыштырмалуу 10,1 миллиард сомго көп киреше тапкан.

Мамлекеттик салык кызматы салыктарды жана жыйымдарды чогултуунун бекитилген жылдык планын мөөнөтүнөн мурда аткарып, 275 миллиард 742 миллион сом чогултканын баса белгиледи.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/356170/
Кароо: 87
Басууга
Теги
Жыл башынан майнингден түшкөн салык 77 миллион сомдон ашты
Алты айдын жыйынтыгы боюнча салык планы 6,7 миллиард сомго ашык аткарылган
Үч айда 6,5 миллиард сомдон ашык киреше салыгы чогултулду
Апрель айында бюджеттин кирешеси ашыгы менен топтолду
Эң көп окулган жаңылыктар
2026-жылы пенсия бир кыйла көбөйүшү мүмкүн 2026-жылы пенсия бир кыйла көбөйүшү мүмкүн
Эсенгул Исаков: IV&nbsp;Элдик Курултай жаңы форматта өтөт Эсенгул Исаков: IV Элдик Курултай жаңы форматта өтөт
Жогорку Кеңеш 2026-2027-жылдарга карата бюджеттин долбоорун үч&nbsp;окууда колдоду Жогорку Кеңеш 2026-2027-жылдарга карата бюджеттин долбоорун үч окууда колдоду
Кыргызстандагы алгачкы күн электр станциясы ишке киргизилди Кыргызстандагы алгачкы күн электр станциясы ишке киргизилди
26-декабрь, жума
11:07
IV Элдик Курултай: Өлүм жазасын киргизүү сунушталды IV Элдик Курултай: Өлүм жазасын киргизүү сунушталды
10:38
Баткен, Талас жана Нарын университеттери Жусуп Баласагын атындагы КУУга бирикти
10:27
IV Элдик курултайдын экинчи күнү өз ишин баштады
10:16
Быйыл тоо-кен тармагынан түшкөн салыктар 18,7 миллиард сомго көбөйдү
10:04
Ашуулардагы абал: Төө-Ашуу жана Өтмөктө кар жаап жатат