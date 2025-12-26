09:36
Кар жиреп, сабакка барган: Президентке жолуккан Нурзаманды айылы кандай тосушту?

Жакында президент Садыр Жапаров жеке кабыл алган төртүнчү класстын окуучусу Нурзаман Алмазбеков Ош облусунун Кара-Кулжа районундагы өзүнүн кичи мекенинде баатырдай тосуп алынды.

Ал социалдык тармактарда Коо-Чаты айылындагы мектепке бир метрге жакын карды жиреп, басып бара жаткан видео пайда болгондон кийин кеңири атак-даңкка ээ болду.

Мамлекет башчысы видеону көрүп, окуучуну президенттик балаты майрамына чакырган. Ал эми 17-декабрда Нурзаман менен жеке жолугушуп, ага белектерди жана өзүнүн уюлдук телефонун тапшырды.

Айдын-Көл башталгыч мектебинин окуучусун өз айылына кайтып келгенде мугалимдер, классташтары жана жергиликтүү тургундар кубаныч менен тосуп алышты. Балдар аны «Жарайсың, Нурзаман!» деп кыйкырып тосуп алышты. Нурзаман Алмазбеков эми бүтүндөй мектеп үчүн туруктуулуктун жана билим алууга болгон умтулуунун үлгүсүнө айланды.

Мугалимдер Нурзамандын жүрүм-туруму мектеп жамаатын шыктандырып, аларды жана анын курдаштарын сыймыктандырганын белгилешти. Анын ата-энеси жана айыл тургундары баланы колдой тургандыктарын билдиришип, окуусунда жана жашоосунда ийгиликтерди каалашты.
