13:33
USD 87.45
EUR 103.06
RUB 1.11
Кыргызча

Депутат МИКтин батирлеринин баасын төмөндөтүүгө чакырды

Жогорку Кеңештин депутаты Мамлекеттик ипотекалык компаниянын батирлеринин баасын төмөндөтүүгө чакырды. Бул тууралуу Гуля Кожокулова Жогорку Кеңештин бүгүнкү жалпы жыйынында билдирди.

Анын айтымында, мамлекеттик ипоткалык компанияларынын учурдагы турак жай баалары базар бааларынан анчалык деле айырмаланбайт. «Бул мамлекеттик компания бир катар жеңилдиктерден пайдалананат жана жерге акча коротпойт. Анда эмне үчүн турак жай баалары мынчалык жогору? Бааларды ким көзөмөлдөп жатат? Бул Бишкекте эле эмес, аймактарда көбүрөөк курулуш иштерин жүргүзүүгө убакыт келген жокпу? Мен ошондой эле мамлекеттик турак жайлардын жанында социалдык инфраструктура пландаштырылбаганын байкадым», — деп кошумчалады Кожокулова.

Мамлекеттик ипотекалык компаниянын өкүлү мамлекеттик ипотекалык турак жай баалары базар баасынын дээрлик жарымына барабар экенин белгиледи. «Биз үлүштүк курулуштагы турак жайларды 1 миң долларга саткан аймактар ​​бар. Ал эми жеке компаниялар өз алдынча бүткөрүлгөн турак жайларды 2 миң долларга сатышат. Учурда биз 5,5 миллион чарчы метр аянтта 80 миңден ашык батир куруп жатабыз. Шаардагы тыгынды азайтуу үчүн турак жайдын 70 пайыздан ашыгы аймактарда курулуп жатат. МИК имараттарын курууда биз социалдык объектилерди да эске алабыз», — деп кошумчалады ал.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/355827/
Кароо: 28
Басууга
Теги
Аскердик жана коопсуздук кызматкерлеринин ипотекасын мамлекет толук өзүнө алат
Бүгүн Бишкекте кезектеги ипотекалык батирлер берилет
Нарында биринчи жолу 9 кабаттуу, көп батирлүү үйлөр курулуп жатат
Кыргызстанда 963 дарыгер Мамлекеттик ипотекалык компаниядан батир алды
МИК 2024-жылдагы ишинин жыйынтыгын чыгарып, директорлор кеңешин кайра шайлады
Депутат МИКтен мугалимдер жана дарыгерлерди өзүнчө кезекке коюуну суранат
Орусияда жана АКШда МИКтин өкүлчүлүктөрү ачылат
Мамлекеттик ипотекалык компаниянын уставдык капиталы 50 млрд сомго көбөйтүлдү
Садыр Жапаров Бишкек тургундарына ипотекалык батирлердин ачкычтарын тапшырды
Москвада Кыргызстандын Мамлекеттик ипотекалык компаниясынын өкүлчүлүгү ачылды
Эң көп окулган жаңылыктар
Эсенгул Исаков: IV&nbsp;Элдик Курултай жаңы форматта өтөт Эсенгул Исаков: IV Элдик Курултай жаңы форматта өтөт
Жаңы жылга карата айыл чарба жарманкеси 26-декабрдан тартып, күн сайын өтөт Жаңы жылга карата айыл чарба жарманкеси 26-декабрдан тартып, күн сайын өтөт
&laquo;Манас&raquo; аэропорту коюу тумандан улам бир нече каттамдарды токтотту «Манас» аэропорту коюу тумандан улам бир нече каттамдарды токтотту
23-декабрда күтүлгөн аба ырайы 23-декабрда күтүлгөн аба ырайы
24-декабрь, шаршемби
13:26
Депутат МИКтин батирлеринин баасын төмөндөтүүгө чакырды Депутат МИКтин батирлеринин баасын төмөндөтүүгө чакырды...
12:32
Адылбек Касымалиев: «2026-жылы Бишкек шаарына 6 миллиард сом бөлүнөт»
12:13
Былтыр Кыргызстандагы спортту каржылоого 2,5 миллиард сом бөлүндү
12:03
Пайдалуу кеңеш: Майрамда суук тийүүдөн кантип сактануу керек?
11:40
Жакынкы жылдары чек аранын 420 чакырымы зым менен тосулат