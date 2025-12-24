Депутат МИКтин батирлеринин баасын төмөндөтүүгө чакырды

Жогорку Кеңештин депутаты Мамлекеттик ипотекалык компаниянын батирлеринин баасын төмөндөтүүгө чакырды. Бул тууралуу Гуля Кожокулова Жогорку Кеңештин бүгүнкү жалпы жыйынында билдирди.
Анын айтымында, мамлекеттик ипоткалык компанияларынын учурдагы турак жай баалары базар бааларынан анчалык деле айырмаланбайт. «Бул мамлекеттик компания бир катар жеңилдиктерден пайдалананат жана жерге акча коротпойт. Анда эмне үчүн турак жай баалары мынчалык жогору? Бааларды ким көзөмөлдөп жатат? Бул Бишкекте эле эмес, аймактарда көбүрөөк курулуш иштерин жүргүзүүгө убакыт келген жокпу? Мен ошондой эле мамлекеттик турак жайлардын жанында социалдык инфраструктура пландаштырылбаганын байкадым», — деп кошумчалады Кожокулова.
Мамлекеттик ипотекалык компаниянын өкүлү мамлекеттик ипотекалык турак жай баалары базар баасынын дээрлик жарымына барабар экенин белгиледи. «Биз үлүштүк курулуштагы турак жайларды 1 миң долларга саткан аймактар бар. Ал эми жеке компаниялар өз алдынча бүткөрүлгөн турак жайларды 2 миң долларга сатышат. Учурда биз 5,5 миллион чарчы метр аянтта 80 миңден ашык батир куруп жатабыз. Шаардагы тыгынды азайтуу үчүн турак жайдын 70 пайыздан ашыгы аймактарда курулуп жатат. МИК имараттарын курууда биз социалдык объектилерди да эске алабыз», — деп кошумчалады ал.