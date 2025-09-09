Аскердик жана коопсуздук кызматкерлеринин ипотекасын мамлекет толук өзүнө алат

Кыргызстандын министрлер кабинети ипотекалык программаларга катышкан аскер кызматкерлерине, укук коргоо органдарынын кызматкерлерине жана алардын үй-бүлө мүчөлөрүнө компенсация төлөөнүн жаңы тартибин бекитти.
Чечимге ылайык, эгерде аскер кызматкерлери же милиция кызматкерлери коммерциялык банктар аркылуу же «Мамлекеттик ипотекалык компания» аркылуу ипотекага кошулса, мамлекет алардын кредиттик милдеттенмелерин насыя төлөнүп бүткөнгө чейин толук өзүнө алат. Төлөөлөрдүн өлчөмү жана тартиби Министрлер Кабинети тарабынан аныкталат.
Документте бул төлөмдөр 2025-жылдын 1-июлуна чейин коммерциялык банк аркылуу жана бул күндөн кийин — Мамлекеттик ипотекалык компаниянын программалары аркылуу гана ипотекалык келишим түзгөндөргө тиешелүү экени көрсөтүлгөн.
Кошумчалай кетсек, компенсация программанын бардык катышуучуларына, анын ичинде кызматкерлердин үй-бүлө мүчөлөрүнө да тиешелүү, бул кредиттик мөөнөттүн аягына чейин кызматкерлер үчүн ипотеканы дээрлик бекер кылат.
Ошентип, мамлекет ипотеканын толук каржылык жүгүн өз мойнуна алып, күч түзүмдөрүнүн турак-жай шарттарын жеңилдетип, аскер кызматкерлери менен укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин социалдык жактан корголушун күчөтөт.