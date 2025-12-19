15:44
USD 87.45
EUR 102.60
RUB 1.09
Кыргызча

Шашылыш билдирүү! Ашууларда кар көчкү түшүүсү күтүлөт

Кыргызгидромет кызматы кар көчкүгө байланыштуу шашылыш билдирүү таратты.

Ага ылайык, 20-декабрдан 22-декабрга чейин жаап өткөн жана күтүлүп жаткан жаан-чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда кар көчкү түшүүсү күтүлөт.

Атап айтканда:

  • Бишкек — Ош унаа жолунун 121-138 чакырымдарындагы Төө-Ашуу ашуусунда;
  • 198-255-чакырымдарындагы Ала-Бел ашуусу, Чычкан капчыгайында;
  • Ала-Бука — Каныш-Кыя унаа жолунун 68-74, 86-101 чакырымдарындагы Чапчыма ашуусунда;
  • Красная Горка — Ак-Таш унаа жолунун 0-3-чакырымдарында;
  • Мырза-Аке — Кара-Кулжа — Алайкуу унаа жолунун 65-110-чакырымдарында;
  • Каракол-Эңилчек унаа жолунун 45-90 чакырымдарындагы Чоң-Ашуу ашуусунда;
  • Балыкчы — Казарман — Жалал-Абад унаа жолунун 326-349 чакырымдарындагы Көк-Арт ашуусу.

Аталган жолдордо муз тоңуп, тайгак болот. Унаалардын ортосундагы 500 метр аралык кыймыл чектелиши зарыл.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/355247/
Кароо: 54
Басууга
Теги
ӨКМ: Ашууларга кар көчкү түшүүсү күтүлөт
Каракол — Эңилчек унаа жолуна кар көчкү түшүп, жол убактылуу жабылды
ӨКМ: Тоолуу аймактарында кар көчкү түшүүсү күтүлөт
Шашылыш билдирүү! Кар көчкү түшүүсү мүмкүн
«Каракол-Эңилчек» жолунда кар көчкү түшүүсү күтүлөт
ӨКМ: Унаа жолдордо көр көчкү түшүүсү күтүлөт
Кыргызстандын тоолуу райондорунда кар көчкү түшүшү мүмкүн
Шашылыш билдирүү: Унаа жолдорго кар көчкү түшүшү мүмкүн
Каракол-Эңилчек унаа жолунда бир тараптуу каттам ачылды
Каракол-Эңилчек унаа жолунда (Чоң-Ашуу ашуусу) кар көчкү түштү
Эң көп окулган жаңылыктар
Кара-Сууда үч&nbsp;жаш бала иске ууланып, каза болду Кара-Сууда үч жаш бала иске ууланып, каза болду
ИИМ: Массалык башаламандыктарды козуткан деген шектүү кармалды ИИМ: Массалык башаламандыктарды козуткан деген шектүү кармалды
Бүгүн БУУ биринчи жолу Түрк тилдеринин дүйнөлүк күнүн белгилейт Бүгүн БУУ биринчи жолу Түрк тилдеринин дүйнөлүк күнүн белгилейт
Садыр Жапаров Япониянын Кыргызстандагы элчисинин ишеним грамотасын кабыл алды Садыр Жапаров Япониянын Кыргызстандагы элчисинин ишеним грамотасын кабыл алды
19-декабрь, жума
15:35
Чоң-Ашуу ашуусуна убактылуу чектөө киргизилди Чоң-Ашуу ашуусуна убактылуу чектөө киргизилди
15:21
Шашылыш билдирүү! Ашууларда кар көчкү түшүүсү күтүлөт
14:05
«Каракол» лыжа базасына баруучу жол кардан тазаланып жатат
12:42
Милиция кызматкерлери кош бойлуу аялды төрөт үйүнө тез жеткирүүгө жардамдашты
12:13
Пайдалуу кеңеш: Жаңы жылдык дасторкон үчүн эң пайдалуу тамак- аштар