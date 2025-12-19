Шашылыш билдирүү! Ашууларда кар көчкү түшүүсү күтүлөт

Кыргызгидромет кызматы кар көчкүгө байланыштуу шашылыш билдирүү таратты.
Ага ылайык, 20-декабрдан 22-декабрга чейин жаап өткөн жана күтүлүп жаткан жаан-чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда кар көчкү түшүүсү күтүлөт.
Атап айтканда:
- Бишкек — Ош унаа жолунун 121-138 чакырымдарындагы Төө-Ашуу ашуусунда;
- 198-255-чакырымдарындагы Ала-Бел ашуусу, Чычкан капчыгайында;
- Ала-Бука — Каныш-Кыя унаа жолунун 68-74, 86-101 чакырымдарындагы Чапчыма ашуусунда;
- Красная Горка — Ак-Таш унаа жолунун 0-3-чакырымдарында;
- Мырза-Аке — Кара-Кулжа — Алайкуу унаа жолунун 65-110-чакырымдарында;
- Каракол-Эңилчек унаа жолунун 45-90 чакырымдарындагы Чоң-Ашуу ашуусунда;
- Балыкчы — Казарман — Жалал-Абад унаа жолунун 326-349 чакырымдарындагы Көк-Арт ашуусу.
Аталган жолдордо муз тоңуп, тайгак болот. Унаалардын ортосундагы 500 метр аралык кыймыл чектелиши зарыл.