12:13
USD 87.45
EUR 101.57
RUB 1.13
Кыргызча

Бишкекке акы төлөнүүчү «Чыгыш» айланма жол курулат

Министрлер кабинети Бишкек шаарындагы жаңы акы төлөнүүчү «Чыгыш» айланма жолунун курулушун жана тейлөөсүн бекитти. Ал процедураларды тездетип, мамлекеттик-жеке өнөктөштүктүн жаңы моделдерин сынай турган «долбоордун кум мейкиндиги» катары курулушу пландаштырылууда.

Токтомго ылайык, Транспорт жана коммуникациялар министрлиги, Президенттин Чүй облусу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппараты жана Бишкек шаарынын мэриясы коомдук өнөктөш катары иш алып барышат.

Долбоорду ишке ашыруу үчүн ведомстволор жалпы аянты 79,8 гектарды түзгөн жер тилкелерин тандап, каттоодон өткөрүп, керек болсо трансформациялап, тиешелүү бардык процедураларды бүтүрүшү керек.

Андан тышкары, Маданият министрлигине жерди археологиялык экспертизалоо тапшырмасы берилди. Ал эми курулуш министрлиги менен Жаратылыш ресурстар министрлигине курулуш жана экологиялык уруксаттарды камсыздоо милдети жүктөлдү. Курулуш карьердик материалдар менен камсыз кылынат, алар белгиленген тартипте бөлүнөт.

Токтом 15 күндөн кийин күчүнө кирет. Ага министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев кол койду.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/353116/
Кароо: 41
Басууга
Теги
Балыкчы-Кочкор унаа жолу 5-марттан 5-майга чейин убактылуу жабылат
Унааларга канжолдо саатына 110 чакырым ылдамдыкта жүрүүгө уруксат берилди
Ибраимов менен Киев көчөлөрүнүн кесилишине «Унаа токтотууга болбойт»
Ошто жолдон өтүп бара жаткан 5 жашар баланы унаа сүзүп кетти
Бишкек -Токмок унаа жолунда такси менен маршруттук унаа сүзүштү
Чыңгыз Айтматов проспектисинин бир бөлүгү унаа кыймылы үчүн ачылды
Ош облусунда унаа 8 жаштагы баланы сүзүп кетти
Чаткалга кеткен жол убактылуу жабылды
Эң көп окулган жаңылыктар
29-ноябрга карата аба ырайы 29-ноябрга карата аба ырайы
УКМК Токмоктогу&nbsp;7,2&nbsp;га жер тилкесин жана консерва заводун мамлекетке кайтарды УКМК Токмоктогу 7,2 га жер тилкесин жана консерва заводун мамлекетке кайтарды
Бишкектиги башкы балаты даяр: Аны кооздоп, жасалгалоо иштери 1-декабрда башталат Бишкектиги башкы балаты даяр: Аны кооздоп, жасалгалоо иштери 1-декабрда башталат
Пайдалуу кеңеш: Анар жегендин 10&nbsp;себеби Пайдалуу кеңеш: Анар жегендин 10 себеби
2-декабрь, шейшемби
12:02
Бишкекке акы төлөнүүчү «Чыгыш» айланма жол курулат Бишкекке акы төлөнүүчү «Чыгыш» айланма жол курулат
11:35
Кыргызстанда кышка карата тоюттун 93 пайызы камдалды
11:30
Пайдалуу кеңеш: Кайсы азыктар сасык тумоо учурунда иммунитетиңизди көтөрөт?
11:05
Бишкекте «Тазалык» ишканасынын кызматкерин, сүзүп качкан айдоочу кармалды
10:25
Кыргызстанда бир суткада 27 өрт кырсыгы катталды