16:11
USD 87.45
EUR 101.70
RUB 1.08
Кыргызча

Чыңгыз Айтматов проспектинин бир бөлүгү 24-ноябрда ачылат

24.kg
Фото 24.kg

Бишкекте Чыңгыз Айтматов проспектинин Түштүк магистралдан Ахунбаев көчөсүнө чейинки бөлүгү 24-ноябрда ачылат. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматы 24.kg агенттигине билдирди.

Учурда жумушчулар жол белгилерин орнотуп бүтүштү. Көчө чырактарын орнотуу иштери дагы эле уланууда.

Мындагы жер астындагы өтмөккө келсек, курулуш белгиленген мөөнөткө чейин бүтпөй калышы мүмкүн. Жумушчулардын айтымында, жер астындагы өтмөктү орнотуунун негизги бөлүгү бүткөрүлдү. Калган иштер тепкичтерди, жарыктандыруу жана видеобайкоо системаларын, нөшөрлүү суу агызуучу түтүктөрдү орнотуу жана акыркы жасалгалоо иштери жасалууда.

Эске сала кетсек, жер астындагы өтмөк жөө жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун камсыз кылуу жана эл көп жүргөн көчөлөрдөгү кырсыктарды азайтуу программасынын алкагында курулуп жатат. Проспектинин бул бөлүгүндө жол чырактар өтө аз болгондуктан, жөө жүргүнчүлөр үчүн ыңгайсыздык жаралат.

ЖМКлардын маалыматы боюнча, президент Садыр Жапаров 393-буйрук менен Министрлер кабинетине Чыңгыз Айтматов проспектиси менен Абдрахманов көчөсүнүн, ошондой эле Чыңгыз Айтматов проспектиси менен Миңжылкиев көчөсүнүн кесилиштериндеги жаңы жер астындагы өтмөктөрдү долбоорлоо жана куруу үчүн подрядчыларды тандоону тапшырган.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/351203/
Кароо: 97
Басууга
Теги
Бишкектин 7-Апрель көчөсүнүн бир бөлүгү оңдоодон кийин ачылды
Бишкекте Чүй-Курманжан датка кесилишинин түштүк тарабы оңдоодон кийин ачылды
Бишкектин Ахунбаев көчөсүнүн оңдолгон бөлүгү унаа кыймылы үчүн ачылды
Балыкчы-Бөкөнбаев-Каракол унаа жолу эки тараптуу ачылды
Түндүк-түштүк альтернатива жолу унаалар үчүн ачылды
Бишкектеги Чыңгыз Айтматов проспектисинин бир бөлүгү качан ачылаары айтылды
«Базар-Коргон-Кызыл-Үңкүр» жолунда селден кийин унаа кыймылы жанданды
Бишкектеги Жукеев-Пудовкин көчөсүнүн бир бөлүгү ачылды
Бүгүн Бишкек — Ош унаа жолу ачылды
Эң көп окулган жаңылыктар
Ташиев электр энергиясын үнөмдөөгө жана түнкү жылытууларды кыскартууга чакырды Ташиев электр энергиясын үнөмдөөгө жана түнкү жылытууларды кыскартууга чакырды
Ош&nbsp;шаарында электр энергиясын үнөмдөө боюнча чаралар көрүлөт Ош шаарында электр энергиясын үнөмдөө боюнча чаралар көрүлөт
Шайлоо-2025: БШК дагы 170&nbsp;эл аралык байкоочу катады Шайлоо-2025: БШК дагы 170 эл аралык байкоочу катады
Владимир Путин ЖККУ саммитине катышуу үчүн Кыргызстанга келет Владимир Путин ЖККУ саммитине катышуу үчүн Кыргызстанга келет
17-ноябрь, дүйшөмбү
16:03
Кыргызстанда КРВИ жана сасык тумоо менен ооругандардын саны өсүүдө Кыргызстанда КРВИ жана сасык тумоо менен ооругандардын...
15:25
Бишкектин айрым жерлеринде суу берилбейт
15:11
Чыңгыз Айтматов проспектинин бир бөлүгү 24-ноябрда ачылат
14:49
Шайлоо күндөрү 10 миңден ашык милиция кызматкери күчөтүлгөн тартипте иштейт
14:42
БУУнун жаңы Башкы катчысы 2026-жылы шайланат