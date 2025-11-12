15:19
USD 87.45
EUR 101.04
RUB 1.08
Кыргызча

Кыргызстанга Россиядан 651 миң орус тили окуу китептери жеткирилди

Кыргызстан Россиядан мурда түзүлгөн меморандумдун алкагында кыргыз-орус жумушчу тобу тарабынан адаптацияланган россиялык окуу китептеринин ири партиясын алды. Бул тууралуу Агартуу министрлигинен билдиришти.

Маалыматка ылайык, окуу китептерин берүү жөнүндө тиешелүү меморундум Кыргызстан менен Россиянын Агартуу министрликтеринин ортосунда түзүлгөн.

Окуу китептеринин жалпы нускасы 651 миңди түзөт. Китептер Россиянын аймагында басылып чыгып, Кыргызстанга толугу менен жеткирилди. Учурда окуу китептери кампаларга бөлүштүрүлүп, жакынкы аралыкта өлкөнүн бардык аймактарындагы жалпы билим берүү уюмдарына жөнөтүлөт.

Окуу китептери кыргыз жана орус тилдеринде билим берген мектептер үчүн төмөнкү предметтер боюнча даярдалган:

  • «Орус тили жана окуу»;
  • «Орус тили»;
  • «Орус адабияты»;
  • «Орус жана дүйнөлүк адабият».

Окуу китептери 1-, 2-, 5- жана 7-класстар үчүн ылайыкташтырылган жана белгиленген талаптарга ылайык тартылган эксперттер тарабынан тиешелүү экспертизадан өткөн.

Күн мурун Бишкекте өткөн кыргыз-орус өкмөттөр аралык комиссиясынын жыйынында Россия өкмөтүнүн төрагасынын орун басары Алексей Оверчук министрлер кабинетинин Төрагасы Адылбек Касымалиевге окуу китептерин өткөрүп берүү жөнүндө сертификатты тапшырды.

Бул эки өлкөнүн ортосундагы билим берүү жаатындагы кезектеги өнөктөштүктүн аяктагандыгын символдуу түрдө тастыктады.

Учурда 3-, 4-, 6-, 8- жана 9-класстар үчүн ошол эле предметтер боюнча окуу китептерин ыңгайлаштыруу (адаптациялоо) боюнча иштер башталды.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/350626/
Кароо: 120
Басууга
Теги
Кыргызстан жаңы окуу жылында Орусиядан китеп алат
Билим берүү министрлиги 740 млн сомго 2,5 миллион окуу китептерин сатып алат
Эмне үчүн көбүрөөк окуу керек? Себептери айтылды
Кыргызстан окуу китептери үчүн «Евразия» уюмунан 1 миллиард сом алат
12 жылдык окууга өтүү. 17 миллиондон ашык окуу китептерин алмаштыруу керек
Бишкекте «Китеп менен бирге эс алабыз» аттуу китеп акциясы өттүдө
АКШ Кыргызстандын мектептерине 110 257 балдар китебин тапшырды
Президенттин окуу китептериндеги каталарды белгиледи
Жаңы китептердин акыркы партиясы мектептерге ушул жылдын февралында келет
Өмүрбек Текебаевдин 60 жылдык юбилейине арналган китеп жарык көрдү
Эң көп окулган жаңылыктар
Asman Airlines Алматы&nbsp;&mdash; Каракол аба каттамдарын ачат Asman Airlines Алматы — Каракол аба каттамдарын ачат
Бүгүн Бишкектин Тоголок Молдо көчөсүнүн бир бөлүгү убактылуу жабылды Бүгүн Бишкектин Тоголок Молдо көчөсүнүн бир бөлүгү убактылуу жабылды
Шайлоо &minus;2025: БШК шайлоочулардын контролдук тизмесин жарыялады Шайлоо −2025: БШК шайлоочулардын контролдук тизмесин жарыялады
Кыргызстандын 6500дөн ашык окумуштуусу бар Кыргызстандын 6500дөн ашык окумуштуусу бар
12-ноябрь, шаршемби
14:44
Садыр Жапаров Режеп Тайып Эрдоганга аскер учагы кулашына байланыштуу көңүл айтты Садыр Жапаров Режеп Тайып Эрдоганга аскер учагы кулашын...
14:24
Кышка даярдык: Бишкекте көмүрдү кайдан сатып алууга болот?
14:12
Башкы план—2050: Бишкек мэриясы алдамчылардан сак болууга чакырат
14:02
Кыргызстан боюнча мектептерде энергияны үнөмдөө чаралары киргизилүүдө
13:45
Кыргызстанга Россиядан 651 миң орус тили окуу китептери жеткирилди