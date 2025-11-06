11:47
Актан Арым Кубаттын тасмасы ЮНЕСКОнун «азиялык Оскар» сыйлыгына ээ болду

Актан Арым Кубат тарткан «Кара кызыл сары» тасмасы Азия-Тынч океан киноакадемиясынын (APSA) ЮНЕСКОнун «Маданий көп түрдүүлүк» сыйлыгына татыктуу болду. Сыйлыкты тасманын продюсери Алтынай Койчуманова жарыялады.

Маалыматка ылайык, сыйлык тапшыруу аземи 28-ноябрда Австралиянын Голд-Кост шаарында Азия-Тынч океан киноакадемиясынын 18-сыйлыгынын алкагында өтөт.

Актан Арым Кубат
Фото Актан Арым Кубат. Тасма ЮНЕСКОнун «азиялык Оскар» сыйлыгына ээ болду

APSA сыйлыгы 2007-жылы ЮНЕСКОнун, FIAPF’тин жана Австралия өкмөтүнүн колдоосу менен негизделген жана дүйнөлүк кинопрокаттын жарымына жакынын камтыган аймактагы 70тен ашык өлкөнүн кинематографисттеринин көрүнүктүү жетишкендиктерин белгилейт.

Киноакадемия көбүнчө анын жогорку эл аралык статусу жана кесиптик коомчулугунун масштабы үчүн «азиялык Оскар» деп аталат. Бүгүнкү күндө APSA киноакадемиясынын курамына Канн, Берлин кинофестивалдарынын, «Алтын глобус» жана «Оскар» сыйлыктарынын лауреаттары болгон 1380ден ашык алдыңкы режиссёрлор жана кино ишмерлери кирет.

ЮНЕСКОнун «Маданий көп түрдүүлүк» сыйлыгы маданий каада-салттарды сактоого жана өнүктүрүүгө көмөктөшкөн, ошондой эле гуманисттик жана социалдык маанилүү темаларды көтөргөн тасмаларга ыйгарылат.

Актаң Арым Кубат үчүн бул APSAдагы биринчи жеңиши эмес, анын «Эсимде» тасмасы 2022-жылы калыстар тобунун Гран-присине ээ болгон. «Кара Кызыл Сары» жазуучу Топчугүл Шайдуллаеванын аңгемелеринин негизинде Баткен облусунда тартылган. Сюжеттин борборунда килем токуучу чебер, ички дүйнөсү бай Турдугүлдүн тагдыры турат. Анын өнөрү — байыркы токуучулук кесиби — ал килем токуп берген адамдардын жашоосунун жана мүнөзүнүн чагылышы болуп калат. Тасма сүйүү жана үй-бүлөдөгү адеп-ахлактык тандоо темаларын ачып берет, ошондой эле өлкөнүн чек ара аймактарындагы миграция жана турмуш маселелерин көтөрөт.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/349880/
Кароо: 25
