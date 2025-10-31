11:08
Ботаникалык бак айыл чарба техникаларына 2,5 млн сомдон ашык каражат сарптайт

Энвер Гареев атындагы ботаникалык бак айыл чарба техникаларын сатып алуу үчүн тендер жарыялады. Бул тууралуу өкмөттүк сатып алуулар порталында жазылууда.

Маалыматка ылайык, бул максатка 2,5 миллион сомдон ашык каражат бөлүү пландаштырылууда.

Буга бакча жабдууларын сатып алууга бөлүнгөн 940 800 сом, айыл чарба техникаларына 1 миллиондон бир аз ашык жана эки жеңил электр самосвалына 590 000 сом кирет.

Жеткирүүчүлөрдөн сунуштар 5-ноябрга чейин кабыл алынат.

Борбордогу ботаникалык бак аянты жана өсүмдүктөрдүн жыйнагы боюнча Борбордук Азиядагы эң ири бактардын бири. 2025-жылы ал өзгөчө корголуучу жаратылыш аймагы деп жарыяланган. Акыркы жылдары бактын абалы кейиштүү болгон: сугат системасы талкаланып, өсүмдүктөр куурап, жолдор отоо чөптөр менен капталган. Реконструкция иштери быйыл башталган.
https://24.kg/kyrgyzcha/349212/
