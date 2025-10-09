16:31
Бишкектеги Ботаникалык бакчаны оңдоп-түзөөгө 340 миллион сом керектелет

Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Бишкектеги Э.Гареев атындагы Ботаникалык бакка барды. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы билдирди.

Ал бакчанын аймагын жана инфраструктурасын карап чыкты. Штаб мүчөлөрү аткарылган иштерди, учурдагы көйгөйлөрдү, объектти сактап калуу жана модернизациялоо боюнча зарыл чараларды талкуулашты.

Текшерүүнүн жыйынтыгында толук реконструкциялоо үчүн болжол менен 340 миллион сом керек экени аныкталган. Пландарга жолдорду калыбына келтирүү, жөө жүргүнчүлөр үчүн аймактарды жакшыртуу, ирригациялык жана дренаждык системаларды кайра куруу, дендропаркты сейрек кездешүүчү жана жоголуп бара жаткан өсүмдүктөрдүн түрлөрү менен толуктоо кирет.

Адылбек Касымалиев Ботаникалык бактын шаар тургундарынын эс алуучу аймагы гана эмес, республиканын негизги илимий базасы катары да маанилүүлүгүн баса белгиледи. Ал бакчаны сактоо жана өнүктүрүү илимге жана экологиялык коопсуздукка стратегиялык инвестиция деп атады.

Министрлер кабинетинин төрагасы тиешелүү мамлекеттик органдарга долбоорду этап-этабы менен ишке ашырууну эске алуу менен реконструкцияны каржылоону карап чыгууну тапшырды.
