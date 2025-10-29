11:19
АКШда Дональд Трамптын популярдуулугу рекорддук деңгээлде төмөндөдү. Себеби

АКШнын президенти Дональд Трамптын жактырбоо рейтинги 57 пайызга чейин көтөрүлдү. Бул тууралуу Reuters/Ipsos сурамжылоосунун жыйынтыгында белгилүү болду.

Ак үйдүн азыркы жетекчисинин популярдуулугу рекорддук деңгээлде төмөндөдү, анткени америкалыктар анын өлкөдөгү жашоо наркына таасир эткен чечимдерине нааразы болушууда.

Reuters
Фото Reuters. Дональд Трамптын популярдуулугу рекорддук деңгээлде төмөндөдү

Америкалыктардын 40 пайызы гана азыркы президенттин ишин жактырышат. Бул мурунку жумага салыштырмалуу 2 баскычка төмөндөгөнүн билдирет. Ал эми Дональд Трамптын ишин кескин жактырбаган америкалыктардын үлүшү 57 пайызга чейин өстү.

Президентке айтылган негизги сын-пикирлер керектөөчүлөрдүн чыгымдарынын өсүшүнө байланыштуу болгон, респонденттердин 63 пайызы нааразычылыктарын билдиришкен.

Рейтер агенттигинин белгилешинче, АКШда инфляция — эмгек рыногунун алсырашы борбордук банкты пайыздык чендерди төмөндөтүүгө мажбур кылганына карабастан, Дональд Трамп кызматка киришкенден бери бир аз жогорулаган.

Салыштырмалуу, анын мурунку президенти Жо Байдендин колдоо рейтинги 36 пайызды түзгөн.
