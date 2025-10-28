15:14
Кыргызча

Бишкекте Улуттук банктын жаңы имараты ачылды: эми алтын өлкөдө сакталат

24.kg
Фото 24.kg. Бишкекте Улуттук банктын жаңы имараты ачылды

Бишкек шаарында Акиев көчөсүндөгү 89-үйдө жайгашкан Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жаңы имаратынын салтанаттуу ачылышы болду.

Жөнгө салуучу органдын маалыматы боюнча, курулуш эки жылга созулуп, 20 жылдан ашык тыныгуудан кийин президенттик администрациянын көзөмөлү астында аяктаган. Объекттин жалпы аянты 22 200 чарчы метрди түзөт. Имарат ар кандай бийиктиктеги 10 блоктон турат жана заманбап инженердик системалар менен жабдылган. Ал эл аралык стандарттарга жооп берген 272 жумушчу орунду камсыз кылат.

Имараттын борбордук бөлүгү кенен атриумду каптаган айнек күмбөз менен кооздолгон. Архитекторлор дизайн улуттук стилди жана заманбап технологияны айкалыштырганын белгилешет.

Азем учурунда президент Садыр Жапаров улуттук акча системасын түзүү көз карандысыз Кыргызстандын алгачкы кадамдарынын бири болгонун эске салды.

«Мындан ары Улуттук банк эл аралык жогорку стандарттарга жооп берген, миң тоннага чейинки алтынды сактай ала турган эң чоң кампага ээ болууда. Эми биз өзүбүздүн алтынды гана эмес, чет өлкөлүк кардарларга да кызмат көрсөтүп, алтынын сактап берүүгө кудуретибиз жетет!», — деди ал.

Ошондой эле президент Улуттук банктын ички түзүмдөрү жаңыланып, кибер коопсуздукту камсыз кылуу, банктык маалыматтарды коргоо, каржылык сабаттуулукту жогорулатуу багытында иш-аракеттер байма-бай болуп турушу зарыл экенин белгиледи.

«Эл аралык стандарттар менен улуттук кызыкчылыктардын ортосундагы тең салмактуулукту сактоо — башкы милдет!», — деди Жапаров.
