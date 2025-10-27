17:31
Өлкөдө «Дүйнөлүк каражат топтоо күнү −2025» өнөктүгү башталды

Улуттук банктын маалыматы боюнча, бүгүн, 27-октябрда өлкөдө «Бүткүл дүйнөлүк аманат күнү» өнөктүгү башталды.

Маалыматка ылайык, бул кеңири масштабдуу иш-чара Кыргызстанда 2015-жылдан бери Улуттук банк тарабынан координацияланып, мамлекеттик органдардын, финансылык институттардын, Кыргыз Республикасынын Депозиттерди коргоо боюнча агенттигинин жана башка катышуучулардын көмөктөшүүсү менен жүргүзүлүп келет.

Улуттук банк
Фото Улуттук банк. Бүткүл дүйнөлүк аманат күнү

Дүйнөлүк каражат топтоо күнүн белгилөөнүн негизги максаты — калктын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу, акча топтоо маданиятын калыптандыруу жана акча ресурстарын сарамжалдуу пайдаланууга дем берүү.

Дүйнөлүк каражат топтоо күнүн алкагында 27-октябрдан 31-октябрга чейин Бишкек шаарында жана аймактарда мамлекеттик органдар, коммерциялык банктар, камсыздандыруу компанияларынын жана билим берүү мекемелеринин өкүлдөрү менен биргеликте ар кандай иш-чаралар, атап айтканда ачык сабактар, лекциялар, интерактивдүү оюндар, экскурсиялар, ачык эшик күндөрү, сынактар жана викториналар өткөрүлөт. Иш-чаралардын жүрүшүндө үнөмдөөнүн маанилүүлүгү, топтолгон акча каражаттарын сактоо жана көбөйтүү жолдору тууралуу маалымат берилет.
