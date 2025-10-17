09:22
Жыл башынан бери кыргызстандыктарга 2 миллиард сомдон ашык кепилдиктер берилди

«Кепилдик фонд» ААК 2025-жылдын январь-сентябрь айларындагы ишинин жыйынтыгын чыгарды.

Бул мезгилде жалпы суммасы 2 миллиард 440 миллион сомго 1095 кепилдик берилген. Ишкерлер өнөктөш банктардан 8,52 миллиард сом насыя ала алышты.

Кепилдиктердин эң көп саны айыл чарба тармагына туура келген — 681 кепилдик (62 пайыз). Соода 15 пайызды, транспорт 11 пайызды, кызмат көрсөтүү 4 пайызды, өнөр жай 2 пайызды түздү.

Каражат жагынан айыл чарба продукциясын кайра иштетүү алдыда болуп, кепилдиктердин жалпы көлөмүнүн 33 пайызын түздү.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/347480/
Кароо: 46
