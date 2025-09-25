11:45
USD 87.45
EUR 102.95
RUB 1.05
Кыргызча

БШК «Бир шайлоочу — бир талапкер — бир добуш» деген шайлоо эрежесин эскертет

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын мүчөлөрү Кыргызстандын аймактарында калк менен жолугушууларды улантууда.

Эскерте кетсек, бул жыйындар «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» конституциялык Мыйзамына киргизилген өзгөртүүлөргө байланыштуу калк арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү максатында өтүүдө.

Өзгөчө шайлоочулар аралыктан добуш берүү кандайча өтөөрү, талапкерлерге добуш берүү эрежелери, талапкерлерге коюлган талаптар ж.б. маселелер кызыктырды.

БШК мүчөлөрү шайлоочулар туруктуу катталган дареги боюнча участогунда добуш бере албай калган учурда башка округдан добуш бере аларын түшүндүрүштү. Бир округдун ичинде шайлоочунун өз шайлоо участокторунан башка жерде аралыктан добуш берүүсүнө жол берилбейт.

БШКнын басма сөз кызматы
Фото БШКнын басма сөз кызматы. Калк менен жолугушуулар
Ошондой эле бир шайлоочу ар бир көп мандаттуу шайлоо округунда көрсөтүлгөн талапкерлердин ичинен бир гана талапкерге добуш бере аларын баса белгилешти. «Бир шайлоочу — бир талапкер — бир добуш» эрежеси жөнүндө кеңири түшүндүрмөлөрдү беришти.

Аталган жолугушууларга облус жана шаар жетекчилиги, акимдер, райондук мекеме-ишканалардын жетекчилери, айыл өкмөт башчылары, жергиликтүү кеңештердин төрагалары жана депутаттары, айыл башчылары, билим берүү мекемелеринин жетекчилери, аксакалдар, жаштар, активдүү жашоочулар ж.б. катышууда.

Жалпысынан жыйындарга 50дөн 400 адамга чейин катышууда. Калк менен жолугушуулар эртең дагы уланат.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/344841/
Кароо: 120
Басууга
Теги
БШКга эки жаңы мүчө шайланды: алардын бири мурдагы мамлекеттик катчы
Жогорку Кеңеш БШКнын мүчөсү Анар Дубанбаеваны мөөнөтүнөн мурда кызматтан бошотту
БШК: Кыргызстандын жарандары шайлоодо аралыктан добуш бере алышат
Бир шайлоочу — бир талапкер. БШК түшүндүрүү иштерин күчөтүүдө
Гүлшаркан Култаева БШКнын мүчөлүгүнөн чыгуу боюнча арыз жазды
БШК Айжигитовдун ордуна Табылды Муратбековду ЖКнын депутаты кылып каттады
Борбордук шайлоо комиссиясы депутат Султанбай Айжигитовду мандатынан ажыратты
Бишкек шаардык кеңешине эки жаңы депутат келди
ЖК комитети БШКнын мүчөлүгүнө Бахадыр Конуровдун талапкерлигин жактырды
Депутаттар Искандер Гаипкуловду БШК мүчөлүгүнөн мөөнөтүнөн мурда бошотту
Эң көп окулган жаңылыктар
Байлыктын башы эне -тил! Мамлекеттик тилге 36&nbsp;жыл Байлыктын башы эне -тил! Мамлекеттик тилге 36 жыл
Баткен облусунда жер титирөө катталды Баткен облусунда жер титирөө катталды
Бишкек &laquo;Интервидение-2025&raquo; сынагында 2-орунду ээлеген Nomad триосун тосуп алды Бишкек «Интервидение-2025» сынагында 2-орунду ээлеген Nomad триосун тосуп алды
Бишкекте жыл башынан бери 18&nbsp;миңге жакын &laquo;акылдуу&raquo; эсептегич орнотулду Бишкекте жыл башынан бери 18 миңге жакын «акылдуу» эсептегич орнотулду
25-сентябрь, бейшемби
11:31
Орусия искусство университеттерине кыргызстандыктар үчүн 30 квота бөлөт Орусия искусство университеттерине кыргызстандыктар үчү...
11:20
«Байкуш-4: Кыргызча бизнес» комедиясы жарык көрдү
10:45
Грек-рим күрөшү боюнча Улуттук курамасынын машыктыруучулары кызматтан кетти
10:24
Бүгүн Кыргызстандын аймагында жер титирөө болду
10:17
БШК «Бир шайлоочу — бир талапкер — бир добуш» деген шайлоо эрежесин эскертет