08:24
USD 87.45
EUR 102.31
RUB 1.04
Кыргызча

Forbes: Илон Маск кайрадан дүйнөнүн эң бай адамдарынын тизмесине кирди

400 эң бай америкалыктын байлыгы рекорддук көрсөткүчкө жетип, 6,6 триллион долларга жеткенин Forbes басылмасы жазып чыкты.

Басылманын маалыматы боюнча, алар акыркы 12 айда 1,2 триллион долларга байыган.

Ошондой эле дүйнөдөгү төртүнчү жыл катары менен эң бай адам Tesla жана SpaceXтин негиздөөчүсү Илон Маск дүйнөнүн эң бай адамдарынын тизмесинин сап башына чыкты — 428 миллиард доллар. Андан кийинки орунда 276 миллиард доллар байлыгы менен Oracle компаниясынын негиздөөчүсү жана директорлор кеңешинин төрагасы Ларри Эллисон турат.

Алдыңкы үчтүктү Meta корпорациясынын негиздөөчүсү (Орусияда экстремисттик деп таанылган жана тыюу салынган) Марк Цукерберг толуктады. Анын байлыгы 253 миллиард долларга бааланган. Төртүнчү орунда Amazon компаниясынын жетекчиси Жефф Безос (241 миллиард доллар), бешинчи орунда Google компаниясынын негиздөөчүсү Ларри Пейдж (179 миллиард доллар) турат.

Эң бай америкалык Walmart дүң жана чекене тармагынын активдеринин мураскери Элис Уолтон (106 миллиард доллар) деп таанылган.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/343039/
Кароо: 61
Басууга
Теги
Дагы бир судьяга карата мыйзамсыз баюу беренеси менен кылмыш ишин козгоду
Дүйнөдөгү эң бай аял көз жумду
Эң көп окулган жаңылыктар
Кыргыз тили, Манас, ЖРТ: Кыргызстандын 7&nbsp;дубанынын тилчилери бийликке кайрылды Кыргыз тили, Манас, ЖРТ: Кыргызстандын 7 дубанынын тилчилери бийликке кайрылды
Айыл Банктын &laquo;Мекендеш&raquo; ипотекалык кызматы менен эмгек мигранттары үйлүү болууда Айыл Банктын «Мекендеш» ипотекалык кызматы менен эмгек мигранттары үйлүү болууда
Мыйзамсыз аңчылыкты токтоткула! Президент тор салган браконьерлерге кайрылды Мыйзамсыз аңчылыкты токтоткула! Президент тор салган браконьерлерге кайрылды
Быйыл 91&nbsp;миң 188 наристеге &laquo;Балага сүйүнчү&raquo; жөлөк пулу берилди Быйыл 91 миң 188 наристеге «Балага сүйүнчү» жөлөк пулу берилди
11-сентябрь, бейшемби
08:00
Forbes: Илон Маск кайрадан дүйнөнүн эң бай адамдарынын тизмесине кирди Forbes: Илон Маск кайрадан дүйнөнүн эң бай адамдарынын...
10-сентябрь, шаршемби
17:05
11-сентябрга карата аба ырайы
16:30
Кыргызстанда дары-дармектерге рецепт жазуунун жаңы тартиби киргизилди
16:05
Ош шаарында унаа токтоочу жайы жок кафелер жарыксыз, суусуз калат
15:40
Жапониядан жардам. Саламаттык сактоонун он уюму медициналык жабдууларды алышты
15:17
Бишкекте «Салам Баку» кафеси демонтаждалууда