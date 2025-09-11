Forbes: Илон Маск кайрадан дүйнөнүн эң бай адамдарынын тизмесине кирди

400 эң бай америкалыктын байлыгы рекорддук көрсөткүчкө жетип, 6,6 триллион долларга жеткенин Forbes басылмасы жазып чыкты.
Басылманын маалыматы боюнча, алар акыркы 12 айда 1,2 триллион долларга байыган.
Ошондой эле дүйнөдөгү төртүнчү жыл катары менен эң бай адам Tesla жана SpaceXтин негиздөөчүсү Илон Маск дүйнөнүн эң бай адамдарынын тизмесинин сап башына чыкты — 428 миллиард доллар. Андан кийинки орунда 276 миллиард доллар байлыгы менен Oracle компаниясынын негиздөөчүсү жана директорлор кеңешинин төрагасы Ларри Эллисон турат.
Алдыңкы үчтүктү Meta корпорациясынын негиздөөчүсү (Орусияда экстремисттик деп таанылган жана тыюу салынган) Марк Цукерберг толуктады. Анын байлыгы 253 миллиард долларга бааланган. Төртүнчү орунда Amazon компаниясынын жетекчиси Жефф Безос (241 миллиард доллар), бешинчи орунда Google компаниясынын негиздөөчүсү Ларри Пейдж (179 миллиард доллар) турат.
Эң бай америкалык Walmart дүң жана чекене тармагынын активдеринин мураскери Элис Уолтон (106 миллиард доллар) деп таанылган.