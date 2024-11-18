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Бишкекте «Жаңы Күч-Новая Сила» алдыда келатат. Болжолдуу тизме

Бишкек шаардык кеңешинин болжолдуу тизмеси.

Бул партиялардын Борбордук шайлоо комиссиясынын берген маалыматы боюнча түзүлгөн. Эң алдыда «Жаңы Күч-Новая Сила» баратат.

«Жаңы Күч — Новая Сила»

1. Конгантиев Куванычбек Камбаралыевич

2. Шеров Эрлан Кубанычбекович

3. Кузнецова Татьяна Анатольевна

4. Шүкүров Бектур Съездбекович

5. Жумалиев Чыңгыз Зайнидинович

6. Ашанбаева Өмүркан Бактыбековна

7. Миррахимов Ильхам Фархатович

8. Салахов Расулжон Хошимович

9. Алымкулова Каныкей Законбековна

10. Абдраимов Жылдызбек Асанкулович

11. Чалов Ильяз Алмазович

12. Нанаева Бегаим Эрмековна

13. Азисбеков Атабек Азисбекович

14. Жакыпов Таалайбек Маматович

15. Жолдошалиева Дамира Жолдошалиевна

16. Усубалиев Таалайбек Болотбекович

17. Мамырканов Бекзат Тынчылыкович

«Эмгек»

1. Султанов Токтосун Султанович

2. Досалиев Эльмир Акуналыевич

3. Жумагулова Махабат Сагыновна

4. Асанбеков Жаныбек Асанбекович

5. Чепеев Калыбек Чепеевич

6. Расул кызы Миргүл

7. Мусагул уулу Амантур

8. Жапиев Султан Марипжанович

9. Акунова Лира

10. Касиев Майрамбек Качканакович

11. Өмүралиев Саламат Бактыбекович

12. Сагынбек кызы Анара

«Адилет»

1. Макешов Айбек Барыктабасович

2. Исмаилов Арафат Сайдахматович

3. Идырова Рамина Рамазановна

4. Дайырбеков Таалайбек Эсенбекович

5. Бахтияров Эркин

6. Ашырова Айканыш Жоомартовна

7. Болатбеков Нурбек Батырбекович

8. Иманказыев Нурумбет Иманказыевич

«Ынтымак»

1. Алымбеков Максат Жумакадырович

2. Эргешов Казыбек Кочкорович

3. Жолдошбаева Наргиза Камчыбековна

4. Сариев Таалайбек Жолдошбаевич

5. Бектемиров Дүйшөнбек Бектемирович

6. Халилова Гүлназ Мажитовна

7. Аскеров Марат Мирбекович

8. Атаканов Малик Асизбекович

«Эл үмүтү»

1. Ибрагимов Болот Адылбекович

2. Алмаз уулу Аскар

3. Исакова Нурзат Темирболотовна

4. Карыбек уулу Улукбек

5. Аматов Рысбай Аматович

6. Досалиева Айдай Баялиевна
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/311417/
Кароо: 85
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