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Садыр Жапаров сунуштаган өкмөттүн курамы (тизме)

Өкмөттүн курамына жаңы аткаминерлер кирди. Бул тууралуу парламенттин кезексиз отурумунда маалыма болду.

Садыр Жапаровдун айтымында, министрлер кабинетинин программасы жана курамы өзгөрүүсүз калмакчы.

Ага киргендердин тизмеси:

Биринчи вице-премьер-министр — Артем Новиков;

вице-премьер-министр — Равшан Сабиров;

вице-премьер-министр — Максат Мамытканов;

вице-премьер-министр — Аида Исмаилова;

экономика министри — Санжар Муканбетов;

каржы министри — Кыялбек Мукашев;

саламаттык сактоо министри — Алымкадыр Бейшеналиев;

айыл-чарба министри — Эркинбек Чодуев;

юстиция министри — Марат Жаманкулов;

тышкы иштер министри — Руслан Казакбаев;

маданият жана маалымат министри — Нуржигит Кадырбеков;

өзгөчө кырдаал министри — Бообек Ажикеев;

ички иштер министри — Уланбек Ниязбеков;

транспорт жана коммуникация министри — Бакыт Бердалиев;

эмгек жана социалдык коргоо министри — Улукбек Кочкоров;

билим жана илим министри — Алмазбек Бейшеналиев.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/169232/
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