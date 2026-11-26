ЖК депутаты Камила Талиева мандатын тапшыруу боюнча айың кептерди четке какты
Жогорку Кеңештин депутатыКамила Талиева депутаттык ыйгарым укуктарын тапшырууну пландап жатканы тууралуу маалыматка комментарий берди. Бул тууралуу эл өкүлү бүгүн, 26-ноябрда парламенттин жыйынында билдирди.
«Биз укуктук мамлекетте жашайбызбы же ушактардын мамлекетиндеби?» — деди депутат.
Анын айтымында, мандатын тапшыруу ниети тууралуу маалыматтар чындыкка дал келбейт.
Талиева такталбаган маалыматтардын таратылышына нааразы болуп, бул маалыматты тараткан кызматкер кызматынан бошотулганын белгиледи. Ал ушактарга ыкчам реакция жасаганы үчүн парламенттин төрагасына ыраазычылык билдирди.
Депутат текшерилбеген маалыматтарды жарыялоого жана адамды негизсиз ыңгайсыз абалга калтырууга болбостугун баса белгиледи.
Белгилей кетсек, буга чейин жергиликтүү басылмалар депутаттын мандатын тапшыруу үчүн арыз жазганы боюнча маалыматтар тарап жатканын жазышкан.