ЖКда Мырза-Аке жана Кара-Кулжа айылдарына шаар макамын берүү сунушталды
Ош облусунун Өзгөн районундагы Мырза-Аке жана Кара-Кулжа районундагы Кара-Кулжа айылдарын райондук маанидеги шаарларга айландыруу зарыл. Мындай сунуш менен 25-ноябрда Жогорку Кеңештин жыйынында депутат Сүйүнбек Өмүрзаков чыкты.
Анын айтымында, Мырза-Аке иш жүзүндө Өзгөн жана Кара-Кулжа райондорун байланыштырып турат. Калктуу конушта соода жана ишкердик жигердүү өнүгүп жатат, ошондуктан анын шаар макамын алууга дарамети бар.
Ал эми Кара-Кулжа — негизги мамлекеттик мекемелер, социалдык объектилер, билим берүү уюмдары жана соода түйүндөрү топтолгон райондун борбору болуп саналат.
Депутат калктуу конуштарга райондук маанидеги шаар макамын берүү инвестицияларды тартууга, жаңы жумуш орундарын түзүүгө жана жергиликтүү тургундардын жашоо шарттарын жакшыртууга мүмкүндүк берет деп эсептейт.
Ал бул демилгени эки райондун тең акимдери менен талкуулаганын, анын айтымында, алар сунушту колдоп жатышканын кошумчалады.
Сүйүнбек Өмүрзаков Мырза-Акедеги суу менен камсыздоо жана канализация көйгөйлөрүнө өзүнчө токтолду.
Анын маалыматы боюнча, калктуу конушта 25 миңге жакын адам жашайт жана калктын саны өсүүнү улантууда. Бул жерде көп кабаттуу турак үйлөр курулуп жатат, бирок тургундарды таза суу менен камсыздоо маселеси чечилбей келет.
Депутат буга чейин суу менен камсыздоо долбоорун Азия өнүктүрүү банкы каржылаганын эске салды. Бирок азыркы учурда калкты таза суу менен камсыздоо деңгээли болгону 20 пайызга жакынды түзөт.
Ал Мырза-Аке аркылуу Кара-Шоро туристтик объектисине барчу каттам да өтөрүн белгилеп, кырдаал тез арада чара көрүүнү талап кыларын баса белгиледи.
Буга байланыштуу депутат суу менен камсыздоо жана канализация көйгөйлөрүн чечүүнү тездетүүгө, ошондой эле зарыл болгон каржылоону кароого чакырды.