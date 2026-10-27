Жогорку Кеңештин депутаттары эмки жумада шайлоочулар менен жолугушат
Жогорку Кеңештин депутаттары эмки жумада шайлоочулар менен жолугушат. Бул тууралуу Дастан Бекешев өзүнүн социалдык тармактарында билдирди.
Ошентип, эл өкүлдөрү комитеттерде иштешпейт жана жыйындарды өткөрүшпөйт.
Дастан Бекешевдин айтымында, жеке өзү Бишкектин Октябрь районундагы шайлоочуларын угууга даяр.
Ал ошондой эле бир катар жумадан кийин депутаттар Кыргызстандын 2027-жылга карата бюджет долбоорун карай баштаарын белгиледи.