USD87.45EUR98.00RUB1.08
24.kg

Жогорку Кеңештин депутаттары эмки жумада шайлоочулар менен жолугушат

14:32, 27 октября 2026, Бишкек - 24.kg

Жогорку Кеңештин депутаттары эмки жумада шайлоочулар менен жолугушат. Бул тууралуу Дастан Бекешев өзүнүн социалдык тармактарында билдирди.

Ошентип, эл өкүлдөрү комитеттерде иштешпейт жана жыйындарды өткөрүшпөйт.

Дастан Бекешевдин айтымында, жеке өзү Бишкектин Октябрь районундагы шайлоочуларын угууга даяр.

Ал ошондой эле бир катар жумадан кийин депутаттар Кыргызстандын 2027-жылга карата бюджет долбоорун карай баштаарын белгиледи.

Тема боюнча материалдар

Япония Кыргызстанда ракты диагностикалоого кызыкдар

Кыргызстанда бөйрөк боюнча 116 жана боор алмаштыруу боюнча 11 операция жасалды

Кара-Кулжа районунун тургундары чакан ГЭСтердин курулушуна каршы чыгышты

Жогорку Кеңеште Абдыкадыр Орозбековдун 140 жылдыгын белгилөө сунушталды

Кыргызстанда иштеген чет элдик педагогдордун баары эле салыктан бошотулабы?

Садыр Жапаров ТүркПАга мүчө өлкөлөрдүн парламенттеринин спикерлерин кабыл алды

Кыргызстан ТүркПАга төрагалык кылууну Казакстандан өткөрүп алды

Кыргызстандыктар жана белорустар бири-биринин жеринде каттоосу жок 30 күн жүрөт

Япония Кыргызстанга жолдорду оңдоого 3,5 миллион долларга жакын каражат бөлөт

Алты жылда пландалган 715 айылдын 415и гана ичүүчү суу менен камсыздалды

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18