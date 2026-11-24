10 ай ичинде кыргыз-өзбек чек арасынан 32 миллион адам өткөн
2026-жылдын 10 айында кыргыз-өзбек чек арасынан 32 миллиондон ашык адам жана 3 миллиондон көп транспорт каражаты өттү. Бул тууралуу 24-ноябрда Мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасы Данияр Сатимов Жогорку Кеңештин Эл аралык иштер боюнча комитетинин жыйынында билдирди.
Депутаттар Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы мамлекеттик чек ара аркылуу өткөрүү пункттары жөнүндө макулдашууга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу протоколду карашты. Документке 2026-жылдын 30-июлунда Чолпон-Атада кол коюлган.
Анын айтымында, 2004-жылдагы макулдашуунун учурдагы параметрлери азыркы жүргүнчүлөр жана транспорт агымынын көлөмүнө жооп бербей калды.
Протоколдо бир катар өткөрүү пункттарынын макамын жана иштөө режимин өзгөртүү каралган. Тактап айтканда, айрымдарын эки тараптуудан көп тараптуу макамга өткөрүү, ошондой эле күнү-түнү иштөө режимин белгилөө сунушталууда.
Бул чаралар чек арадан өтүү убактысын кыскартууга, кезек күтүүлөрдү жана тыгындарды азайтууга, транзиттик потенциалды жана товар жүгүртүүнү жогорулатууга мүмкүндүк берери күтүлүүдө.
Өткөрүү пункттарынын тармагын жана иштөө режимин кеңейтүү Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарынын чек арага жакын райондорун өнүктүрүүгө да өбөлгө түзүшү керек. Жалпысынан кыргыз-өзбек чек арасындагы өткөрүү пункттарынын санын 15тен 30га чейин көбөйтүү пландалууда.
Тактап айтканда, Базар-Коргон районундагы учурда иштебей турган «Сейдикум» өткөрүү пунктун эки тараптуу макамга жана күнү-түнү иштөө режимине өткөрүү сунушталууда.
Мурда ал жөнөкөйлөтүлгөн макамга ээ болуп, күндүзү гана иштечү. Протокол күчүнө киргенден кийин ал аркылуу жарандар өтө алышат. Транспорт каражаттарын өткөрүү мүмкүнчүлүгү эки мамлекеттин чек ара жана бажы органдарынын ортосундагы кошумча макулдашуулардан көз каранды болот.
Депутат Жаныбек Аматов ошондой эле Үч-Коргон айыл өкмөтүнүн Таш-Кыя айылынын аймагындагы жөө жүрүүчүлөр өткөрүү пунктун калыбына келтирүү маселесин көтөрдү. Анын айтымында, чек арага жакын жайгашкан калктуу конуштардын тургундары анын ишин жандандыруу өтүнүчү менен бир нече жолу кайрылышкан.
Сатимов жаңы жана жаңыланган өткөрүү пункттарын ишке киргизүү үчүн аларды инфраструктура: электр энергиясы, интернет жана чек ара, ошондой эле башка мамлекеттик кызматтардын иштеши үчүн шарттар менен камсыз кылуу зарыл экенин түшүндүрдү.
Алар даяр болушуна жараша ачылат. Тиешелүү чыгымдар 2027-жылдын пландарына киргизилиши мүмкүн. Айрым өткөрүү пункттарын толук жабдуу бир жылдан эки жылга чейин созулушу ыктымал. Бирок зарыл инфраструктура мурдатан бар жерлерде жарандарды өткөрүү эртерээк башталат.
Талкуунун жүрүшүндө депутат Жылдыз Садырбаева кыргыз-өзбек чек арасы аркылуу товарларды мыйзамсыз алып кирүүнүн олуттуу көлөмүнө көңүл буруп, контрабандага каршы күрөштү күчөтүүгө чакырды.
Буга жооп катары Сатимов Чек ара кызматы контрабандалык туннелдерди аныктоо үчүн атайын техникалык каражаттарды сатып алып жатканын билдирди. Ошондой эле ведомство өзбекстандык кесиптештери жана башка компетенттүү органдар менен өз ара аракеттенүүдө.