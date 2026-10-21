USD87.45EUR98.24RUB1.07
24.kg

«Ырыс Ордонун» чатырындагы түтүн токтоду. Себеби айтылды

16:26, 21 октября 2026, Бишкек - 24.kg

Бишкекте саат 15.23тө «Ырыс Ордо» конгресс-холлунун чатырындагы түтүн толугу менен жоюлду. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти.

Алардын маалыматы боюнча, кырсык тууралуу билдирүү саат 12.36да түшкөн. Окуя болгон жерге эки өрт өчүрүүчү эсеп, эки автошаты, Каатчылык кырдаалдарда башкаруу борборунун ыкчам тобу жана штаб барган.

Блок YouTube

Түтүн имараттын чатырында жылуулоо (изоляция) иштери жүргүзүлүп жатканда чыккан. ӨКМ өрт чыкпаганын тактап кетишти.

Эскерте кетсек, «Ырыс Ордо» мамлекеттик конгресс-холлу 2026-жылы 24-августта Президент Садыр Жапаровдун катышуусунда салтанаттуу түрдө ачылган. Комплекс эл аралык саммиттерди, форумдарды жана башка ири иш-чараларды өткөрүүгө багытталган.

Тема боюнча материалдар

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18