«Супара Чункурчак» этнокомплексинде өрт чыкты
Аламүдүн районунда «Супара Чункурчак» этнокомплекси ириөрт чыкты. Мекеменин кызматкерлери 24.kg басылмасына өрт саат 21:00 чамасында ресторанда тутанганын билдиришти.
Кызматкерлердин айтымында, өрт өчүрүүчүлөр комплекс тарапка бир топ убакыт жете албай жатышты.
Саат 23:52ге карата окуя болгон жерде бир өрт өчүрүүчү бригада иштеп, дагы бири жолдо бараткан. Бирок Өзгөчө кырдаалдар министрлиги (ӨКМ) жеринде төрт өрт өчүрүүчү бригада тартылганын кабарлады.