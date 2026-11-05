USD87.45EUR98.35RUB1.07
24.kg

«Супара Чункурчак» этнокомплексинде өрт чыкты

07:50, 05 ноября 2026, Бишкек - 24.kg

Аламүдүн районунда «Супара Чункурчак» этнокомплекси ириөрт чыкты. Мекеменин кызматкерлери 24.kg басылмасына өрт саат 21:00 чамасында ресторанда тутанганын билдиришти.

Кызматкерлердин айтымында, өрт өчүрүүчүлөр комплекс тарапка бир топ убакыт жете албай жатышты.

Блок YouTube

Саат 23:52ге карата окуя болгон жерде бир өрт өчүрүүчү бригада иштеп, дагы бири жолдо бараткан. Бирок Өзгөчө кырдаалдар министрлиги (ӨКМ) жеринде төрт өрт өчүрүүчү бригада тартылганын кабарлады.

Тема боюнча материалдар

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18