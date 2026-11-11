Өзгөчө кырдаалдар министри Канатбек Чыныбаевге катуу сөгүш берилди
Президент Садыр Жапаров Өзгөчө кырдаалдар министри Канатбек Чыныбаевге катуу сөгүш жарыялады. Тиешелүү буйрукка мамлекет башчысы кол койду.
Президенттин администрациясы кабарлагандай, тартиптик жаза министрге жүктөлгөн милдеттерди тийиштүү деңгээлде аткарбагандыгы үчүн берилген.
Эске салсак, буга чейин Ала-Арча капчыгайында жоголуп кеткен 14 жаштагы Амир Кунакунов менен болгон кайгылуу окуядан кийин куткаруу кызматтарынын иши коомчулуктун көңүл борборунда калган. Кийинчерээк өспүрүмдүн сөөгү табылган.
Кырсыктан кийин коомчулук өкүлдөрү ӨКМдин ишин сындап, министр Канатбек Чыныбаевдин кызматтан кетишин талап кылышкан.