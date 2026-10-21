USD87.45EUR98.24RUB1.07
24.kg

Бишкектеги «Ырыс Ордо» конгресс-холлунда түтүн чыгып жатканы байкалды

14:43, 21 октября 2026, Бишкек - 24.kg

Шаар тургундары Бишкектеги «Ырыс Ордо» конгресс-холлунда түтүн чыгып жатканын байкашкан. Видеону жалпыга маалымдоо каражаттары жарыялашты.

Өзгөчө кырдаалдар министрлиги азырынча кырдаал боюнча комментарий бере элек.

Блок YouTube

«Ырыс Ордо» конгресс-холлу 2026-жылдын 24-августунда ачылган. Ал Бишкектеги мурдагы Эл чарба жетишкендиктеринин көргөзмөсүнүн (ВДНХ) аймагында жайгашкан жана ири мамлекеттик да, эл аралык да иш-чараларды өткөрүүгө багытталган. Башкы «Курултай» залы 1 миң 238 орунга эсептелген; ошондой эле комплекс аймагында пресс-зал, банкеттик зал жана расмий делегациялар үчүн сегиз конок үйү бар.

Тема боюнча материалдар

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18