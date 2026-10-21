Бишкектеги «Ырыс Ордо» конгресс-холлунда түтүн чыгып жатканы байкалды
Шаар тургундары Бишкектеги «Ырыс Ордо» конгресс-холлунда түтүн чыгып жатканын байкашкан. Видеону жалпыга маалымдоо каражаттары жарыялашты.
Өзгөчө кырдаалдар министрлиги азырынча кырдаал боюнча комментарий бере элек.
«Ырыс Ордо» конгресс-холлу 2026-жылдын 24-августунда ачылган. Ал Бишкектеги мурдагы Эл чарба жетишкендиктеринин көргөзмөсүнүн (ВДНХ) аймагында жайгашкан жана ири мамлекеттик да, эл аралык да иш-чараларды өткөрүүгө багытталган. Башкы «Курултай» залы 1 миң 238 орунга эсептелген; ошондой эле комплекс аймагында пресс-зал, банкеттик зал жана расмий делегациялар үчүн сегиз конок үйү бар.