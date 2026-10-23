USD87.45EUR98.24RUB1.07
24.kg

«Дордой» базарындагы өрт 1 миң чарчы метр аянтты каптады

09:27, 23 октября 2026, Бишкек - 24.kg

Бишкектеги «Дордой» базарындагы өрт 1 миң чарчы метр аянтты каптады. Бул тууралуу

Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти.

Ведомствонун маалыматы боюнча, жабыркагандар жок. Өрттү өчүрүүгө сегиз өрт өчүрүүчү эсеп жана штаб тартылган. Жумуштар саат 19:41де башталып, өрттү толугу менен саат 01:00дө өчүрүүгө мүмкүн болду.

Өрттүн келип чыгуу себептери азырынча белгисиз.

Блок YouTube

Эске салсак, буга чейин борбор калаанын ИИББсы 22-октябрда Ибраимов көчөсүндө жайгашкан, люстра сатылган кампада жана контейнерде өрт чыккандыгы тууралуу маалымат түшкөнүн билдирген.

Окуя болгон жерге тергөө-оперативдик топ барды. Аймак курчоого алынып, коомдук тартипти жана коопсуздукту 200дөн ашык милиция кызматкери камсыз кылды. Өрт фактысы боюнча тергөөгө чейинки текшерүү башталды. Окуянын чоо-жайы аныкталууда.

Тема боюнча материалдар

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18